Zespół Legia Ladies w ramach przygotowań do rundy rewanżowej IV ligi, rozegrał w ostatni weekend kolejną grę kontrolną. Tym razem legionistki pokonały 3-1 występujący w V lidze zespół Wisły Kraków. Bramki dla Legii zdobyły Julia Biesiada oraz dwie Klaudia Grodzka. Pierwszy mecz o punkty, legionistki rozegrają za miesiąc.

rob bandit - 3 godziny temu, *.com.pl Brawo Dziewczyny... Całusy Cukiereczki Ciasteczka... FORZA LEGIA odpowiedz

