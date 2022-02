Zbiórka darów dla Ukrainy przed meczem z Górnikiem

Poniedziałek, 28 lutego 2022 r. 10:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed środowym meczem Pucharu Polski z Górnikiem Łęczna kibice Legii prowadzić będą zbiórkę dla dotkniętej wojną Ukrainy. Specjalny bus, w którym można będzie zostawić najpotrzebniejsze środki, będzie znajdował się w okolicy sklepu "Żyleta".



Można zostawić w nim:

- środki medyczne: materiały opatrunkowe, środki przeciwbólowe i przeciwzapalne dla dzieci i dorosłych, wszelkie inne leki

- żywność dla dzieci i niemowląt: mleko modyfikowane, kaszki, dania gotowe w słoikach, witaminy w kroplach

- środki higieny osobistej: pieluchy, mokre chusteczki, podpaski, tampony, żele antybakteryjne, środki piorące, mydła itp.

- wszystko, co przyda się o tej porze roku: pledy, koce, śpiwory, odzież termiczna (która jest szczególnie potrzebna dla żołnierzy) itp.

- żywność długoterminową: dania typu instant/wekowane dania w słoiku/konserwy/batony energetyczne itp.



Prosimy, aby rzeczy przynosić w kartonach. Podpiszcie karton. Napiszcie co się w nim znajduje. Ułatwi to dalsze działanie.



"Jeżeli ktoś z Was chce dołożyć się do zakupu wyżej wymienionych artykułów, może po prostu zostawić przeznaczoną kwotę w miejscu zbiórki. Pokażmy, że jako kibice Legii jesteśmy po raz kolejny w stanie pomóc z należytym rozmachem. Każdy z Was zapewne wybiera się na mecz. Będzie nas kilkanaście tysięcy, wykorzystajmy ten potencjał. Każdy, nawet najdrobniejszy gest ma znaczenie. Pomóżmy, chociaż w ten sposób, tyle możemy i z całą pewnością powinniśmy zrobić! Pomagajmy!" - apelują organizatorzy zbiórki.