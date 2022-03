Futsal

W środę grają futsaliści. Wstęp bezpłatny

Wtorek, 1 marca 2022 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsaliści Legii po wygranej na własnym parkiecie z Górnikiem Polkowice, w najbliższą środę podejmować będą w rozgrywanym awansem meczu z Constractem Lubawa. Rywal to aktualnie trzeci zespół ekstraklasy, który ma spore szanse powalczyć o medal w obecnych rozgrywkach. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00 w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18. Wstęp na ten mecz jest bezpłatny. Zapraszamy!



Legia po wygranej z Górnikiem, która nie przyszła naszej drużynie łatwo, odrobili trzy punkty do ósmego w tabeli Red Dragons Pniewy. Constract w obecnym sezonie radzi sobie bardzo dobrze, tracąc punkty jedynie w czterech spotkaniach (dwa remisy i dwie porażki). W pierwszym meczu obu drużyn, rozgrywanym w połowie października, zespół z Lubawy pewnie zwyciężył 5-2. W tegorocznych spotkaniach Constract pokonał Red Devils Chojnice (w) 5-2, FC Toruń (d) 6-2, a także Słoneczny Stok Białystok (w) 4-1. O wiele trudniejszą przeprawę mieli najbliżsi rywale Legii w 1/8 finału Pucharu Polski z liderem I ligi, łódzkim Widzewem. Awans do ćwierćfinału gracze z Lubawy zapewnili sobie dopiero w dogrywce, strzelając w niej dwie bramki i ostatecznie zwyciężając 4-2.



Termin meczu: środa, 2 marca 2022 roku, g. 18:00

Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: wstęp bezpłatny