Siatkówka

W sobotę wspieraj siatkarzy

Czwartek, 3 marca 2022 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnich meczach siatkarze Legii nie występowali w roli faworytów, ale w rywalizacji z Zaksą Strzelce Opolskie właśnie podopieczni Mateusza Mielnika będą liczyli na komplet punktów. Nasz zespół traci już pięć punktów do miejsca ósmego gwarantującego grę w play-off, więc każda kolejna strata punktów może być trudna do odrobienia.



Zaksa w tym sezonie broni się przed spadkiem do II ligi. Ekipa z Opolszczyzny plasuje się na przedostatnim miejscu w tabeli I ligi z 17 punktami na koncie. W 23 meczach zaliczyli 6 wygranych. Z kolei legioniści mają obecnie bilans 11 wygranych i 13 porażek. W ostatniej kolejce Legia przegrała z liderem z Bielska-Białej, choć szczególnie w pierwszym, zwycięskim secie, pokazała się z bardzo dobrej strony.



Sobotni mecz będzie okazją do przerwania serii trzech kolejnych porażek - nasi siatkarze przegrali kolejno z Lechią Tomaszów (d, 2-3), AZS-em AGH Kraków (w, 1-3) oraz BBTS-em Bielsko-Biała (d, 1-3). W pierwszym meczu obu drużyn w Strzelcach Opolskich, legioniści zwyciężyli 3-0. Wówczas Zaksa tylko w drugim secie stawiała opór, ale ostatecznie i tę partię (30-28) wygrali gracze z eLką na piersi. Liczymy, że podobnie będzie w sobotnim meczu na Mokotowie.



Bilety na sobotnie spotkanie w cenie 10 złotych (ulgowe) i 20 złotych (normalne) kupić będzie można przy wejściu do hali przy ulicy Niegocińskiej 2a (OSiR Mokotów). Zapraszamy!



Termin meczu: sobota, 5 marca 2022 roku, g. 17:00

Adres hali: Warszawa, ul. Niegocińska 2a [OSiR Mokotów]

Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)