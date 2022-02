Pod lupą LL! - Maciej Rosołek

Poniedziałek, 28 lutego 2022 r. 12:58 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Kiedy w trakcie zimowego okienka transferowego do Legii wrócił Maciej Rosołek, wiele osób kręciło głowami, gdyż młody nie był wiodącą postacią w I-ligowej Arce Gdynia. Tymczasem na ten moment może zawodnik nie czaruje na boisku, ale już strzelił gola, a w meczu z Wisłą Kraków zaliczył asystę. Postanowiliśmy bliżej się przyjrzeć jego występowi przeciwko podopiecznym trenera Jerzego Brzęczka.



Strzały na bramkę

20-letni gracz był bardzo aktywny w ofensywie głównie w pierwszej połowie. Trzykrotnie próbował zaskoczyć w bramce Mikołaja Biegańskiego. Pierwszy strzał oddał już w 5. minucie, kiedy to znalazł się na lewej stronie boiska, zszedł do środka i huknął z dystansu, ale piłka minęła bramkę Wisły. Siedem minut później otrzymał podanie od Patryka Sokołowskiego, odwrócił się, ale znów piłka przeszła obok bramki gości. Kolejny raz Biegańskiego próbował zaskoczyć w 38. minucie gry. Po rozegraniu rzutu wolnego przez Josué piłka po zamieszaniu podbramkowym spadła przed pole karne, wprost pod nogi obserwowanego przez nas gracza, który w kolejnej próbie uderzył niecelnie.



Dośrodkowania

Maciej Rosołek odpowiedzialny był także za tworzenie sytuacji podbramkowych swoim kolegom z zespołu. Na początku meczu z tego założenia taktycznego wywiązał się znakomicie. W 8. minucie dostał podanie po lewej stronie, miękko dośrodkował w pole karne, gdzie Tomáš Pekhart celnym uderzeniem głową otworzył wynik spotkania. Po chwili ponownie znalazł się po lewej stronie, próbując kolejny raz znaleźć w polu karnym jednego ze swoich kolegów, ale tym razem piłkę wybili zawodnicy Wisły. W 68. minucie po nieczystym uderzeniu jednego z piłkarzy Legii piłka trafiła pod nogi Rosołka, którego dośrodkowanie było niecelne. Po chwili płasko dograł w „szesnastkę” z lewej flanki, ale tym razem obrońca Wisły wybił piłkę z własnego pola karnego.



Pojedynki z rywalami i straty piłki

Maciej Rosołek najbardziej widoczny był w pierwszej połowie spotkania. W drugiej, podobnie jak i cała drużyna, raczej skupił się na grze w środkowej strefie boiska. 20-latek z rywalami stoczył 15 pojedynków, z których wygrał tylko pięć. Najczęściej odbywały się one na ziemi (14). Jedyne starcie w powietrzu okazało się zwycięskie. Warto zwrócić uwagę na jego straty piłki i odbiory w tym meczu. Raz skutecznie odebrał piłkę - w 52. minucie przerwał groźną akcję ofensywną „Białej Gwiazdy”, wybijając piłkę bezpiecznie na aut. Zanotował wiele strat, bo aż 10 w całym meczu. Więcej od niego miał ich jedynie Tomáš Pekhart (11).



Maciej Rosołek

Czas gry: 71 minut

Bramki: -

Strzały / celne: 3 / 0 (0%)

Faule: -

Faulowany: 2

Spalone: -

Straty piłki: 10

Odbiory / udane: 1 / 1 (100%)

Odzyskane piłki: 4

Podania celne: 19 / 12 (63%)

Podania kluczowe / celne: 1 / 1 (100%)

Podania przyjęte: 24

Pojedynki / wygrane: 15 / 5 (33%)

Pojedynki w powietrzu / wygrane: 1 / 1 (100%)

Pojedynki na ziemi / wygrane: 14 / 4 (29%)

Dryblingi / udane: 2 / 1 (50%)