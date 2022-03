Komentarze (27)

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl https://assia4.com/live/arena-sport/?lang=pl w necie,ale poprzez polsat:) odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl smiac mi sie chce....jak ci wszyscy znawcy futbolu (kanal sportowy) mieli pretensje po meczu Legia-spartak za oprawe:) a teraz jakos cisza za "pozdrowienia do putina" ...z kazdego stadionu :) ba ..., nawet sami mówią teraz ze by go w kosmos wyslali:) odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl I co pipeczki z innych klubow zagladajacych na strone Legii, jak tam dupka boli ze mamy Vuko ? odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.chello.pl @grzesiek: A to już koniec meczu? odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jaki ten Rosolek jest surowy technicznie...

Pekhart przy nim to mistrz przyjecia odpowiedz

Dentysta - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Fajny motyw z trybun od początku...walczysz zawsze o zwycięstwo...co to ? Jaki jest tytuł ?Pozdrawiam odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.virginm.net JAKIS LINK DO MECZU BRACIA? Pozdro odpowiedz

Ajatollah - 2 godziny temu, *.plus.pl @Autor: http://livetv.sx/pl/eventinfo/32633322_legia_warszawa_gornik_oyczna/#webplayer_alieztv|175886|32633322|1797898|83|1|pl odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.233.45 @Ajatollah: dziekówa ! 5 ! odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Ajatollah:

Bardzo dziękuję. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Slisz i ręcznik na bramce dziękuje, znów gramy w 9... odpowiedz

Lamborghini - 3 godziny temu, *.supermedia.pl @Trener Bramkarzy: Vuko terrorystą Legii odpowiedz

JACUNHO - 1 godzinę temu, *.net.pl @Trener Bramkarzy:



" Ręcznik " dziś czysty i to bardzo. Dla nie to pierwszy do podpalenia jest Mladen. Boże co on wyprawia??

odpowiedz

kopiec_kreta - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ma ktoś jakiś link do meczu?



Tylko bez wrzutek z linkiem do polsatu. odpowiedz

hajdukL - 3 godziny temu, *.ar-network.pl A Mladen sabotażysta znów w wyjściowym składzie... Nie rozumiem ciągnięcia za uszy tego pyskatego gnojka przez Vuko. odpowiedz

Normalny - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Janusz Gol Alez Alez Alez,Janusz Gol Alez,Alez,Alez.Nie ma bramkarza w Warszawie nie ma bramkarza. odpowiedz

SS-20 - 3 godziny temu, *.plus.pl @Mario 1963 : Odkąd istnieje internet oprócz twojej rodziny teraz wielu ludzi wie że jesteś kretynem. odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.206.239 @Kermit: zastrzelili dziadka sąsiada bo był czerwonym konfidentem - a nie pomyślałeś cymbale że może to byli tzw.przebierańcy którzy podszywali się pod żołnierzy AK ? tak robili z armii ludowej albo podstawione oddziały ruskie po to aby wszystko szło na AK - więc nie mów mi że to byli żołnierze z AK bo to byli prawdziwi Polacy a nie jacyś przebierańcy odpowiedz

Krislegia - 4 godziny temu, *.matrixinternet.pl I znów Slisz Ikea i pryszczaty ręcznik

Dobrze chociaż że tej panienki Sokolowskiej niema odpowiedz

robson - 3 godziny temu, *.chello.pl @Krislegia: analfabeto naucz się pisać albo siedź cicho odpowiedz

Krislegia - 3 godziny temu, *.matrixinternet.pl @robson: jape tam się kur... Miodek( profesor ) odpowiedz

Trt - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jazda z k....mi, hej Legio jazda z k...mi???? odpowiedz

Olomanolo - 3 godziny temu, *.206.239 @Trt: to chyba z tobą trollu internetowy odpowiedz

!(L)! MIŁKOWICE - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Strebinger

Rose ... Wieteska ... Nawrocki ... Mladenović

............. Slisz ................ Celhaka

Kastrati .... Josue ... Muci

Włodarczyk odpowiedz

Trampek - 4 godziny temu, *.125.87 Jeżeli zamiast bramkarza będzie "ręcznik " , to mecz mamy przegrany. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.219.138 Mamy 2 równe jedenastki, brawo zarząd;) odpowiedz

Borys Bartkowiak - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Redakcjo, Miszta nie może być na ławie i w składzie jednocześnie odpowiedz

