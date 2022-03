Konferencja pomeczowa

Vuković: Zadowolony z pierwszej połowy

Środa, 2 marca 2022 r. 23:25 Fumen, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Legii): Na pewno jesteśmy zadowoleni z awansu i wygranej. Jeżeli chodzi o grę, to jestem zadowolony z pierwszej połowy. Było dużo dobrego w naszych poczynaniach. Zabrakło tylko drugiej bramki. Szczególnie po akcji Tomasa Pekharta, kiedy to popisał się Maciej Gostomski. Jednak w drugiej połowie było dużo fragmentów, gdy nie kontrolowaliśmy należycie meczu.



Jednak szukając pozytywów, to stworzyliśmy więcej sytuacji od rywali, a także w porównaniu do poprzednich spotkań. Także jest postęp i świadomość, że na pewno powinniśmy wymagać więcej od siebie. Co nie zmienia faktu, że nie można nie pochwalić drużyny za ten występ.



Meldujemy się w półfinale, ale nie mam wymarzonego rywala. Jeśli Puchar Polski jest do zdobycia, to wiadomo, że droga jest daleka. Trzeba zagrać jeszcze dwa mecze niezależnie od przeciwnika, który zresztą też będzie mieć swoje szanse i ambicje. Każdy ma prawo myśleć o grze w finale i my sobie też nie odbieramy. Co ciekawe, dziś pierwszy raz zagrałem w pucharze u siebie i to było dziwne uczucie. Zatem przeczuwam, że w półfinale zagramy na wyjeździe.



Jurgen Celhaka? Młody chłopak, który daje sygnały od samego początku przygotowań do tej rundy. Jest dla mnie liczącą się postacią i to widać po minutach, które dostaje. Staje się wartościowy i my takich graczy musimy znaleźć, bo nie możemy polegać tylko na jednej jedenastce mając kilkanaście meczów do końca. Także cieszę się, że mogę na niego liczyć i od niego zależy ile jeszcze szans dostanie. Na razie wszystko idzie w dobrym kierunku.



Natomiast Ernest Muci, to kolejny z graczy, do których mam cierpliwość, ale też wymagam od niego. Pokazał już, że potrafi i może dać dużo. Także nie możemy zadowalać się byle czym. Oczekuję postawy jak dziś po wejściu na boisko, kiedy jest w stanie zrobić coś z przodu oprócz zdobycia bramki. Do tego należy dołożyć pracę w defensywie, co jest jego mankamentem, ale stara się i wydaje mi się, że idzie w dobrym kierunku. Podobnie jak Jurgen, to od niego zależy czy będzie grać i jak długo.



Jestem zadowolony z postawy Czarka Miszty od wejścia na boisku przeciwko Warcie. Bronił pewnie i spokojnie. Powtórzył to na Termalice i z Wisłą też dobrze zaprezentował się mimo straty bramki, choć był faulowany. Dziś zagrał poprawnie i pewnie. Także hierarchia teraz jest taka, że cieszę się, że mam trzech bramkarzy, na których mogę postawić. Teraz Czarek jest w bramce i wiadomo, że zagra ze Śląskiem. A hierarchia? Nie chcę się w to bawić.