Sędziowie

Główny: Damian Kos

Asystent: Bartosz Heinig

Asystent: Bartosz Kaszyński

Techniczny: Radosław Trochimiuk



Olo - 23 minuty temu, *.chello.pl Pewny awans to by był 3:0 z dużą przewagą, a tu szczególnie 2 połowa, to była gra jak równo z równym. Po co taką tanią propagandę robić? odpowiedz

:o) - 2 minuty temu, *.chello.pl @Olo: W klasie jesteś najlepszy w opowiadaniu kawałów? odpowiedz

(L)eo - 47 minut temu, *.t-mobile.pl Taki pewny to bym nie powiedział.. Pierwsza połowa przyzwoita,za to druga już dramat,ciut lepsza drużyna i byśmy odpadli. Josue na ten moment Pan piłkarz i z zaciągu obcokrajowców tylko jego i Celhake bym zostawił w 1 zespole. Muci mógłby spokorniec w "dwójce". Reszta out z genialnym ruchem transferowym naszego nowego dyrektojro-Sokolowskim. Mam nadzieję,że wróci do Piasta,bo tylko tam się nadaje,paralityk jeden. Ten co go ściągnął powinien dostać dożywocie od piłki. Trzeba mieć ogromny talent by być gorszym od Slisza,ale da się. Reszta bez zmian, podejrzewam,że to był nasz ostatni mecz na farcie,bo Łęczna w lidze, mądrzejsza o to spotkanie nas rozjedzie. odpowiedz

ZenekL3 - 52 minuty temu, *.chello.pl No własnie taki pewny to ten awans nie był i widać, że w Łęcznej czeka na trudna przeprawa, ale muszę przyznać, że sam mecz zwłaszcza w drugiej połowie nawet mi się podobał, taki radosny i beztroski futbol. odpowiedz

Tager11 - 53 minuty temu, *.plus.pl Ja...Ogarnij się i nierób zamętu odpowiedz

kulturalny cham - 58 minut temu, *.46.112 z tym PEWNY AWANS to tak troche na wyrost odpowiedz

77/82 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wypuszczenie na drugą połowę Pekharta to jawny sabotaż. Każdy kontakt z piłką to katastrofa,-: straty, potykanie się o własne nogi, złe przyjęcia, ta paralityczna "przewrotka" w pierwszej połowie... O tym, że gość nawet nie biega już nie wspominam, bo tak było nawet wtedy jak piłka odbijając się od niego wpadała jeszcze do siatki. odpowiedz

kalosz - 1 godzinę temu, *.mm.pl nareszcie sie cos ruszyło...bylo zaangazowanie i walka.... i energia u kazdego gracza...przynajmniej na tle łęcznej;) ale o wiele lepiej wygladali fizycznie w porównaniu do poprzednich meczów... odpowiedz

ryba socho - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl brawo. Pierwsza połowa niezła w drugiej nieco siadło ale ogólnie widać niewielkie światełko w tunelu odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.petrotel.pl To za tydzień z nimi przegramy pewnie ;-) odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie możliwe parlity wygrały

Chyba mają smród przy dupie odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dzisiejszy mecz pokazuje ze trzeba pogonic obcokrajowcow a w szczegolnosci Josue jednowymiarowy drepta i tylko lewa noga.

Wejscie Muciego za Rosolka nieporozumienie Maciek caly czas zapier..(za pilka ktora mu odskakiwala)

Wejscie Sokola mistrzostwo w koncu uporzadkowal srodek pola..



odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.petrotel.pl @Ja: :-) odpowiedz

