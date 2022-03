Wszołek: Nie chcę wybiegać w przyszłość

Środa, 2 marca 2022 r. 22:51 źródło: Polsat Sport

- Każde zwycięstwo buduje drużynę, nieważne czy w Pucharze Polski. Wiadomo jednak, że w pucharze jest ciężej, bo jest tylko jeden mecz - powiedział po spotkaniu z Górnikiem Łęczna Paweł Wszołek.



- Mamy dwa zwycięstwa z rzędu, mam nadzieję, że to nas napędzi i da pozytywną jakość. Mamy taką politykę, że skupiamy się tylko na nadchodzącym meczu. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej i będziemy zdobywać punkty. Nie chcę wybiegać zbytnio w przyszłość. Wiadomo, że zwycięzca rozgrywek zagra w eliminacjach do europejskich pucharów. Naszym celem jest co roku granie w europejskich pucharach.



- Po strzeleniu gola fajnie nam się kleiła gra. Kreowaliśmy sytuacje i mogliśmy strzelić kolejną bramkę. W drugiej połowie wkradły się nerwy. Wiedzieliśmy, że Górnik ruszy ostro, ale zagraliśmy na 0 z tyłu. Chwała obronie, chwała drużynie.