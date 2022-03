24. kolejka Ekstraklasy. Raków wygrał w Poznaniu

W weekend rozgrywane są mecze 24. kolejki Ekstraklasy. Na początek Stal Mielec zremisowała z Jagiellonią, a Pogoń wysoko wygrała z Radomiakiem. W sobotę ostatnia w tabeli Termalica pokonała Wartę. W najciekawszym meczu kolejki Lech Poznań przegrał u siebie z Rakowem 0-1. Na zakończenie kolejki Śląsk Wrocław przyjedzie na Łazienkowską. 24. kolejka: Stal Mielec 1-1 Jagiellonia Białystok Pogoń Szczecin 4-0 Radomiak Radom Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-0 Warta Poznań Zagłębie Lubin 0-0 Piast Gliwice Lechia Gdańsk 1-1 Wisła Kraków Wisła Płock 3-1 Górnik Łęczna Górnik Zabrze 3-0 Cracovia Lech Poznań 0-1 Raków Częstochowa Poniedziałek 07.03. godz. 19:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław (C+ Sport / TVP Sport) 1 1.85 X 3.7 2 4.55 Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Komentarze (28)

+ dodaj komentarz

dodaj

Vito L - 15 minut temu, *.tpnet.pl Mioduski złodzieju oddaj mi mój "nieśmiertelnik" odpowiedz

Yeti - 20 minut temu, *.vectranet.pl Brawo Raków! Mistrzem ma być Raków albo Pogoń. Tylko nie łach. odpowiedz

Redakcjo, - 2 godziny temu, *.pljtelecom.pl W tabeli Raków powinien być przed Lechem odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Nie wazne czy Pogon czy Rakow mistrzem, tylko nie Amica. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Oglądałem mecz kuchenkorza z Rakowem i to jak bardzo ten patałach co sędziował chciał pomóc lechowi to się powinno nadawać na jakąś komisję czy śledztwo w sprawie ustawiania meczów. odpowiedz

fff - 3 godziny temu, *.52.135 hehe, wypowie się ktoś z Poznania to zaraz "kompleksy, boli Cię wielka Legia" itp. a jak Poznań w papę to zaraz "super, o to chodzi, byleby utrzeć nosa Skorży, mistrzostwo byle nie dla Poznania", zapomniał wół... odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.amazonaws.com @fff:

Ić stont odpowiedz

Sig - 58 minut temu, *.aster.pl @fff: w Poznaniu wygrał gen Przegrywa. Niech tam się rozgości. W końcu to jego naturalne środowisko. odpowiedz

Adi - 3 godziny temu, *.orange.pl Jakie to piękne uczucie gdy Amica dostaje u siebie baty. odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.chello.pl Wszyscy jadą z Lechem tak trzymać do końca rundy ,utrzeć nosa bucowi Skorzy odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Raków w tym sezonie zgarnie MP. Właśnie utarli nosa "koronowanemu" przez rzeszę dziennikarzy Lechowi.

To pokazuje jaki wpływ na wynik ma właściciel klubu który ma coś, czego u Mioduskiego trudno szukać, tj. strategię. odpowiedz

floyd - 3 godziny temu, *.aster.pl @Wolfik: a widziałeś mecz? Jak Amica była ciągnięta za uszy za tego pseudo arbitra?

Raków ma taka pakę, ze aż mi żal D..pe ściska. A jak mioduski frajer obejmował Legie to Raków grał w 2 lidze… odpowiedz

Legia75 - 20 godzin temu, *.chello.pl Brawo Pogoń.Wiara jest w nas.Mistrza Polski nadszedł czas odpowiedz

(L) - 05.03.2022 / 21:10, *.mm.pl Wyniki na tabelę pod nas, ale to My musimy punktować, także w poniedziałek tylko 3 pkt i do przodu, do boju odpowiedz

xas343 - 23 godziny temu, *.tpnet.pl @(L): pod nas? Wygrana Niecieczy, zaczynają punktować. Wisła remis. No nie wiem czy pod nas. Jak nie wygramy ze Sląskiem i Niecieczą to nie będzie przyjemnie. odpowiedz

L - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl @xas343: to prawda ale wierze w zwycięstwo w obu meczach ! odpowiedz

:) - 05.03.2022 / 19:22, *.plus.pl Bruk bet niestety wygral. odpowiedz

Korek - 05.03.2022 / 16:43, *.wanadoo.fr Co tam Pogoń,dla nas jest ważny mecz Niecieczy i Warty,i żeby Zagłębie przegrało z Piastem. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 05.03.2022 / 16:13, *.plus.pl Pogoń standardowo ze średniakami sobie radzi a potem przyjdzie mecz z Rakowem Lechia i będzie w plecy jak z Amicą. Dobra drużyna jest w czołówce i to wszystko bo na mistrza to za mało niestety. odpowiedz

L - 05.03.2022 / 21:16, *.t-mobile.pl @Wieczny fan Mioduskiego : Dokładnie tak jak piszesz odpowiedz

Oświecony - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Wieczny fan Mioduskiego : Mistrza wygrywa się ze średniakami, a nie z rywalami. odpowiedz

Wodz - 05.03.2022 / 15:20, *.tpnet.pl Gratulacje dla Pogoni, życzymy Mistrza pozdrowienia z Lublina odpowiedz

FOREVER LEGIA - 05.03.2022 / 10:51, *.play-internet.pl Miiiiiistrz!!!!!!,miiiiiiistrz!!!!!!,Pogoń mistrz!!!!!! odpowiedz

Ddw - 04.03.2022 / 22:32, *.t-mobile.pl I znów wygrała mecz…..nasza Pogon…. odpowiedz

OIF - 05.03.2022 / 05:14, *.orange.pl @Ddw: Brawo Pogoń, BSNT odpowiedz

Siwy - 04.03.2022 / 14:06, *.btcentralplus.com Pogoń Radomiak3:0 odpowiedz

Siwy - 04.03.2022 / 14:05, *.btcentralplus.com Pogoń Radomiak 3 :0 odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.