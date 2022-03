Kibice Śląska przyjadą do Warszawy samochodami

Kibice Śląska Wrocław na poniedziałkowy mecz z Legią Warszawa przyjadą zorganizowaną grupą samochodami. Przyjezdni dzisiaj kończą zapisy na bilety na to spotkanie, za które zapłacą po 30 złotych. Fani WKS-u po raz ostatni byli obecni przy Łazienkowskiej przed trzema laty - w połowie marca 2019 roku, kiedy stawili się w 600 osób i z pięcioma flagami. W lutym 2018 roku kibice Śląska byli obecni na naszym stadionie w 882 osoby (w tym zgody). Wówczas wszyscy wrocławianie mieli jednakowe szaliki "Wojskowi".

