Wolfik - 5 minut temu, *.mm.pl Gdyby nie maile tysięcy kibiców te sprzedajne podciepy pewnie dalej nie "widziałyby podstaw i obserwowały sytuacje". Tak to jest, jak się zaprzeda duszę mamonie. odpowiedz

Jimmy L - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dobrze że Bonika już nie ma, bo inaczej by to wyglądało. odpowiedz

stara szkoła - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Jimmy L: Dokładnie,Zibi obsr...by zbroje.Co by nie mówić,ten nowy prezes pzpn ma o wiele wieksze jaja,niż rudy. odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.inetia.pl Prawidłowo. odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl I tak są skompromitowanymi palantami.

odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl brawo.... a czy niemcy po 1 i 2 wojnie swiatowej byli wykluczeni? bo nie kojarze.... odpowiedz

:o) - 2 godziny temu, *.chello.pl @kalosz: Trzeba było chodzić do szkoły.

odpowiedz

ferds - 2 godziny temu, *.chello.pl @kalosz:

niemcy byli pobici i było PO wojnie durniu; tu nie jest PO wojnie, ale ruscy nadal mordują i niszczą inny kraj. Jakie tu jest podobieństwo głąbie? odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @kalosz: ile onuce płacą ci za te posty? 6, 7 groszy? Niewiele jesteś wart… odpowiedz

My - 2 godziny temu, *.com.pl PZPN nie chcę grać z bandytami pani krychowiak r rybus szymański i inni rubelki Putina nie śmierdzą tylko Kędziora odpowiedz

Tak na chłodno - 2 godziny temu, *.206.44 @My: a co mają zrobić? Byłaby sytuacja jak z Emrelim. Mają kontrakty więc powinni być w robocie. odpowiedz

Legia mistrz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Decyzja podjęta z refleksem ruskiego szachisty odpowiedz

Zealley - 3 godziny temu, *.chello.pl powinni zrobić mini-grupę (Polska, Czechy, Szwecja)

kto wygra awansuje do turnieju odpowiedz

antysowiet - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Zealley: Powinni awansować Polskę bezpośrednio. odpowiedz

Rybitwa - 2 godziny temu, *.chello.pl @antysowiet:

od razu powinni Polskę umieścić w finale Pucharu Świata odpowiedz

Marcin - 3 godziny temu, *.centertel.pl Długo trzeba było czekać na tą decyzję. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Decyzja dobra ale to nie zmienia faktu że fifa i uefa to je...ane legalne mafie i sam fakt ,że zajęło im to tak długo to powinien być powód do jeszcze większego jechania z nimi przez wszystkie grupy kibiców w Europie. odpowiedz

Sobo(L)ew. - 3 godziny temu, *.plus.pl Bardzo dobrze, prawidłowo. Za nic mają ludzkie życie to WON ze sportu. Ebać rosje odpowiedz

E - 3 godziny temu, *.vectranet.pl i sztos! odpowiedz

