Strzelectwo

Wyniki Bartnika w PŚ w Kairze

Niedziela, 6 marca 2022 r. 17:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W zawodach Pucharu Świata w Kairze wziął udział zawodnik sekcji strzeleckiej Legii, Tomasz Bartnik. Uczestnik ostatnich igrzysk olimpijskich niestety nie zakwalifikował się do finału zarówno w konkurencji karabinu pneumatycznego 60 strzałów (kpn60), jak i w strzelaniu z karabinu sportowego (z 50 metrów) w trzech postawach (kdw3x40).



W konkurencji Kpn60 legionista zajął miejsce 15. z wynikiem 628.0 pkt. By awansować do finału potrzebnych było 629.6 pkt. Nasz zawodnik uzyskał w kolejnych strzelaniach 104.6, 104.0, 105.3, 103.9, 105.2 oraz 105.0 pkt.



Później legionista startował w karabinie pneumatycznym Mix w parze z Anetą Stankiewicz (podobnie jak na IO w Tokio). Polska para uzyskała dziewiąty wynik - 628.4 pkt., z czego 313,5 pkt. zdobył Bartnik (104.2, 104.6 i 104.7).



Rywalizacja w Kdw3x40 miała miejsce dopiero tydzień później. Bartnik zajął w kwalifikacjach miejsce dziesiąte i nie zdołał awansować do finału, choć łącznie uzyskał tyle samo punktów co Szwajcar, Christoph Duerr, który zapewnił sobie udział w finale. Legionista uzyskał 584 pkt. - 195 strzelając w pozycji klęczącej (97 i 98), 198 w leżącej (99 i 99) i 191 pkt. w stojącej (97 i 94).



W strzelaniu w trzech postawach w drużynie, Polacy w składzie Tomasz Bartnik, Maciej Kowalkiewicz, Rafał Łukaszyk zajęli czwarte miejsce. Na pierwszym etapie kwalifikacji Polacy uzyskali wynik 937.0. Bartnik uzyskał 315.1 pkt. (104.6, 104.9 oraz 105.6). W meczu o brąz Polacy przegrali z Norwegami 6-16.