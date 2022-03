11-13.03: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 11 marca 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W piątek fani Legii dopingować będą Legię na wyjazdowym meczu z Górnikiem Łęczna. W sobotę zachęcamy do wspierania naszych futsalistów w meczu z czołowym zespołem ekstraklasy - Rekordem Bielsko-Biała. Bilety (10 zł ulgowe, 15 zł normalne) do kupienia przy wejściu do hali. Siatkarze w sobotę zagrają wyjazdowy mecz z Olimpią Sulęcin, z kolei koszykarze we wrocławskiej hali Stulecia zmierzą się ze Śląskiem.



Panczenista Legii, Marek Kania wystartuje w ostatnich w tym sezonie łyżwiarstwa szybkiego zawodach - finale Pucharu Świata w holenderskim Heerenveen.



Rozkład jazdy:

11.03 g. 20:00 FC Den Haag - Jong PSV Eindhoven

11.03 g. 20:30 Górnik Łęczna - Legia Warszawa

11.03 g. 20:30 GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec

12.03 g. 13:30 Legia II Warszawa - Pilica Białobrzegi [LTC 8]

12.03 g. 16:00 Motor Lublin - Olimpia Elbląg

12.03 g. 17:00 Olimpia Sulęcin - Legia Warszawa [siatka]

12.03 g. 17:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [kosz]

12.03 g. 18:00 Legia Warszawa - Rekord Bielsko-Biała [futsal, ul. Gładka 18]

13.03 g. 15:00 Śląsk Wrocław - Radomiak Radom

13.03 g. 18:00 Polonia Warszawa - Legia II Warszawa [kosz, ul. Obozowa 60]



Młodzież:

11.03 g. 19:30 Legia U12 - Talent Warszawa 09/10 [LTC 7]

12.03 g. 10:00 Zagłębie Lubin 03/4 - Legia U18 [CLJ U18][Lubin]

12.03 g. 11:00 Legia U15 - UKS Varsovia 07 [CLJ U15][LTC 7]

12.03 g. 12:15 Legia Warszawa U-17 - RTK Basket Radom U-17 [kosz, ul. Króla Maciusia 5]

12.03 g. 13:00 Legia U16 - Motor Lublin 06 (sparing)[LTC 7]

12.03 g. 15:00 Legia U17 - Escola Varsovia 05 [CLJ U17][LTC 7]

12.03 g. 16:00 Legia U14 - FASE Saczecin i Jaguar Gdańsk 08 [LTC 6]

12.03 g. 17:00 Legia U13 - FASE Saczecin i Jaguar Gdańsk 09 [LTC 7]

13.03 g. 13:15 Legia Warszawa U-17 - Akademia Koszykówki Komorów U-17 [kosz, ul. Króla Maciusia 5]

12.03 g. 11:00 Legia U11 - Legionovia Legionowo 10 [ul. Łazienkowska 3]