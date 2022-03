Koszykówka

Zapowiedź meczu z Astorią Bydgoszcz

Piątek, 4 marca 2022 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po niesamowicie emocjonującym meczu w Lublinie, w najbliższą niedzielę legioniści podejmować będą Astorię w hali na Bemowie. Goście po porażce ze Śląskiem, aby myśleć jeszcze o awansie do fazy play-off, będą musieli pokonać Legię. Determinacji zespołowi prowadzonemu przez Artura Gronka z pewnością nie zabraknie.



Legia z kolei nie może pozwolić sobie na stratę punktów na własnym parkiecie, tym bardziej wobec trudnego terminarza w dalszej części sezonu zasadniczego. Po rywalizacji z Astorią czekają nas bowiem cztery wyjazdowe mecze - we Wrocławiu, Włocławku, Stargardzie i Słupsku. A walka o jak najwyższe miejsce przed końcem sezonu zasadniczego wchodzi właśnie w decydującą fazę.



Astoria aktualnie plasuje się na miejscu dziewiątym w tabeli Energa Basket Ligi z bilansem 11-11. Wszystkie pozostałe zespoły z górnej ósemki mają dodatni bilans, a najgorszy z nich ma obecnie King (12-10). W związku z powyższym bydgoszczanie, mając do końca sezonu tylko osiem spotkań, nie mają już miejsca na pomyłkę. Legia z kolei dzięki wygranej w Lublinie, nadal ma szanse na awans w tabeli (obecnie szósta lokata), nawet do pierwszej czwórki, ale to nastąpi tylko w przypadku regularnych zwycięstw.



Ostatni mecz ze Startem, pierwszy po długiej przerwie, w trzeciej kwarcie zupełnie wymknął się spod kontroli. To, czego dokonali legioniści w kwarcie czwartej i dogrywce, jeszcze długo śnić się będzie po nocach graczom z Lublina. A my wierzymy, że tak walczącą o każdą piłkę Legię, będziemy teraz obserwować w każdym kolejnym meczu. To właśnie żelazna obrona była kluczem do sukcesu naszej drużyny przed rokiem. W Lublinie impuls do takiej gry dał Łukasz Koszarek, który później rozwój wypadków obserwował już z ławki rezerwowych, a świetnie zawodników rywali naciskał Strahinja Jovanović. Klasą sam dla siebie był Robert Johnson, zdobywca 36 punktów (najlepszy indywidualny wynik wśród graczy Legii w tym sezonie), który oddał aż 24 rzuty z gry (w tym 6/7 za 3).



Astoria rok 2022 rozpoczęła od wysokich porażek z Czarnymi (-22) oraz Kingiem (-31), później zaś - jeszcze przed turniejem finałowym Suzuki Pucharu Polski - zwyciężyli MKS w Dąbrowie Górniczej (+14) oraz na własnym parkiecie zespół Trefla (+15). Szczególnie ten ostatni wynik, w którym "Asta" zdobyła aż 105 punktów, mógł robić wrażenie. Aż czterech zawodników zdobyło w tym spotkaniu co najmniej 20 punktów - Roderick Camphor (26), Klavs Cavars (24), Jakub Nizioł (23) i Wesley Washpun (20).







W drużynie z Bydgoszczy znajduje się trzech byłych graczy naszego klubu. Największą rolę dziś odgrywa Jakub Nizioł - świetny, dynamiczny skrzydłowy, który w ciągu 23,5 min. na parkiecie notuje 12,6 pkt. oraz 4,2 zbiórki. W Legii Nizioł występował w sezonie 2019/20. Drugim z byłych legionistów, który z eLką na piersi spędził znacznie więcej czasu jest Michał Aleksandrowicz. Popularny "Panda" gra obecnie w Astorii zdecydowanie mniej (średnio 7 minut) i ma przede wszystkim zadania defensywne. W Legii występował od sezonu 2014/15 przez 3,5 sezonu - wywalczył awans do ekstraklasy, ale wobec małej liczby minut na parkietach EBL, postanowił przenieść się do Bydgoszczy, z którą wywalczył kolejny awans i związał się do dziś. W zespole Artura Gronka, od tego sezonu jest również środkowy, Patryk Kędel. 23-latek grywa bardzo sporadycznie, a w Legii spędził dwa sezonu (2016/17 i kolejny), występując głównie w rezerwach i juniorach, ale zaliczył w sezonie 2017/18 cztery symboliczne występy na parkietach ekstraklasy (łącznie uzbierał 6 minut).



Najlepszym strzelcem zespołu z Bydgoszczy jest doskonale znany z występów w polskiej lidze, Roderick Camphor, który został zakontraktowany już w trakcie rozgrywek. W 13. rozegranych meczach notuje średnio 14,7 pkt. na mecz, przy wysokiej skuteczności rzutów za 3 pkt. (44,8%). Innym zawodnikiem pozyskanym już w trakcie sezonu jest rozgrywający, Wesley Washpun, który debiutował w pierwszej rundzie właśnie w spotkaniu z Legią (zdobył wówczas tylko 5 pkt., trafiając 2/10 z gry). Washpun zdobywa średnio 11,4 pkt. (41,7% za 3), niewiele mniej niż łotewski środkowy, Klavs Čavars (11,8 pkt. i 7,7 zbiórki). Ważną postacią w rotacji Astorii są również Mateusz Zębski - walczak w obronie (1,9 przechwytu na mecz - najlepszy wynik w drużynie), który również w ataku potrafi zdobywać punkty (66,7% za 2, śr. 9,9 pkt. na mecz). Swoje minuty dostają także Michał Chyliński (śr. 7,6 pkt.), Andrzej Pluta (śr. 9 pkt i 3 as.), podkoszowy Alan Herndon (śr. 7,4 pkt. i 4,4 zb.) oraz Michał Krasuski.



W październikowym meczu obu drużyn w Bydgoszczy górą była Legia, zwyciężając 83:76, po bardzo dobrym występie Grześka Kamińskiego. Od czasu awansu Astorii do EBL, bilans meczów obu drużyn jest jednak korzystny dla rywali - wygrali oni trzy spotkania, Legia tylko dwa. Szczególnie bolesna była porażka poniesiona w hali Koło w październiku 2019 roku, w której legioniści nie trafili rzutu na zwycięstwo. W ostatnim meczu na Bemowie, we wrześniu 2020 roku, Legia pokonała bydgoszczan 98:81.



Przy okazji niedzielnego meczu, prowadzona będzie zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy. Najbardziej potrzebna jest żywność z długim terminem ważności dla dzieci i dorosłych oraz produkty higieny osobistej i środki czystości. Ciężarówki zawiozą zebrane dary na granicę dla potrzebujących mieszkańców Ukrainy.



W obliczu tragedii ukraińskich rodzin przebywającym w Polsce Sekcja Koszykówki Legii Warszawa przygotowała pulę bezpłatnych biletów dla dzieci i młodzieży z Ukrainy wraz z opiekunami. Mamy nadzieję, że dzięki temu pomożemy im chociaż na moment oderwać myśli od wydarzeń jakie dzieją się w ich ojczyźnie. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z naszego zaproszenia prosimy o kontakt mailowy na adres agata.szustkiewicz@legiakosz.com w którym należy przekazać nam informację (liczbę osób dla których przygotujemy darmowe wejściówki) o chęci oglądania meczu koszykarzy Legii z trybun hali na Bemowie.



Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30, wejście dla kibiców możliwe od 16:00. Bilety nabywać można na Legiakosz.abilet.pl. Bezpośrednią transmisję przeprowadzi Polsat Sport Extra. W niedzielę na kibiców czeka tradycyjny konkurs w przerwie - Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do zgarnięcia będzie tym razem 3000 złotych. Zapraszamy na Bemowo!



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 23-11

Liczba wygranych/porażek u siebie: 12-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,6 / 80,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,4%



Skład: Łukasz Koszarek, Strahinja Jovanović (rozgrywający), Robert Johnson, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Robert Johnson, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Adam Kemp



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 312 (śr. 14,2), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 276 (śr. 12,5), Łukasz Koszarek 209 (9,5), Robert Johnson 98 (19,6).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 78:90), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73), HydroTruck Radom (d, 73:60), ZZ Leiden (d, 59:77), Zastal Zielona Góra (d, 79:85), medi Bayreuth (d, 80:55), Stal Ostrów (d, 84:114), Parma-Parimatch Perm (w, 67:78), Start Lublin (w, 97:107).



Ostatnie mecze obu drużyn:

30.10.2021 Astoria Bydgoszcz 76:83 Legia Warszawa

12.01.2021 Astoria Bydgoszcz 85:75 Legia Warszawa

17.09.2020 Legia Warszawa 98:81 Astoria Bydgoszcz

24.01.2020 Astoria Bydgoszcz 96:87 Legia Warszawa

13.10.2019 Legia Warszawa 69:71 Astoria Bydgoszcz

14.01.2017 Legia Warszawa 83:61 Astoria Bydgoszcz (I liga)

01.10.2016 Astoria Bydgoszcz 72:85 Legia Warszawa (I liga)

16.04.2016 Astoria Bydgoszcz 71:87 Legia Warszawa (I liga)

10.04.2016 Legia Warszawa 92:66 Astoria Bydgoszcz (I liga)

09.04.2016 Legia Warszawa 87:70 Astoria Bydgoszcz (I liga)

04.03.2016 Legia Warszawa 109:73 Astoria Bydgoszcz (I liga)

02.12.2015 Astoria Bydgoszcz 73:87 Legia Warszawa (I liga)

21.03.2015 Astoria Bydgoszcz 59:101 Legia Warszawa (I liga)

12.12.2014 Legia Warszawa 82:74 Astoria Bydgoszcz (I liga)

06.02.2010 Legia Warszawa 86:102 Astoria Bydgoszcz (II liga)

24.10.2009 Astoria Bydgoszcz 95:67 Legia Warszawa (II liga)



ENEA ABRAMCZYK ASTORIA BYDGOSZCZ

Liczba wygranych/porażek: 11-11

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,3 / 83,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,5%



Skład: Roderick Camphor, Wesley Washpun, Andrzej Pluta, Jakub Stupnicki (rozgrywający), Mateusz Zębski, Grzegorz Aleksandrowicz (rzucający), Michał Chyliński, Kacper Grzelak, Alan Herndon, Michał Krasuski, Jakub Nizioł, Dorian Szyttenholm (skrzydłowi), Klavs Cavars, Patryk Kędel (środkowi)

trener: Artur Gronek, as. Marcin Woźniak, Grzegorz Skiba



Przewidywana wyjściowa piątka: Roderick Camphor, Wesley Washpun, Mateusz Zębski, Jakub Nizioł, Klavs Cavars



Najwięcej punktów: Jakub Nizioł 264 (śr. 12,6), Klavs Cavars 260 (11,8), Mateusz Zębski 217 (9,9), Roderick Camphor 191 (14,7).



Ostatnie wyniki: Stal (w, 83:73), Arka (w, 74:97), Śląsk (w, 90:81), Anwil (w, 77:58), Czarni (d, 86:82), King (w, 81:71), MKS Dąbrowa (d, 92:62), Trefl (w, 81:86), Legia (d, 76:83), Twarde Pierniki (w, 102:86), GTK (d, 94:71), Spójnia (w, 89:86), HydroTruck (d, 76:73), Start (w, 73:80), Zastal (d, 106:88), Stal (d, 83:86), Arka (d, 98:85), Czarni (w, 99:78), King (dm 71:102), MKS Dąbrowa (w, 80:94), Trefl (d, 105:90), Śląsk (d, 77:88).



Termin meczu: niedziela, 6 marca 2022 roku, g.17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Ceny biletów: 15, 30 i 30 zł (ulgowe) oraz 20, 30 i 40 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra



