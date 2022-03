Niski wraca do Legii II

Wtorek, 1 marca 2022 r. 12:53 źródło: 90minut.pl

Nikodem Niski został zgłoszony przez rezerwy Legii Warszawa do rozgrywek III ligi. 19-letni obrońca niedawno został wypożyczony do końca sezonu z Legii do GKS-u Bełchatów, ale w związku z wycofaniem się klubu z Bełchatowa z rozgrywek, zawodnik wraca do Warszawy. Jesienią zagrał w dziewięciu spotkaniach III ligi i strzelił jednego gola.