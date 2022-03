W oficjalnym sklepie Legii przy Łazienkowskiej pojawiły się zgodowe gadżety przygotowane we współpracy Legii i FC Den Haag. W ramach kolekcji "Friends Forever" do nabycia są dwa wzory koszulek (białe i czarne) w cenie 100 złotych, czarne, rozpinane bluzy z kapturem (220), szalik (50), kubek (40) szklanka (30) oraz brelok (20). fot. sklep.Legia.com

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Prawdziwy spec od marketingu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Powinno być FC Den Haag. Kogo ten mioduski zatrudnia?! Marketing w Legii od wielu lat LEŻY na żenująco niskim poziomie. odpowiedz

Przemo - 1 godzinę temu, *.201.80 A będą jeszcze niesamowite niebieskie koszulki Legii....? odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ta akcja bardzo fajna, brakował mi do tej pory gadzetow zgodowych w sklepie klubowym. Plus dla Miodka. Ogolnie jakosc ubran w LFS jest lepsza niz za czasow iti. Aczkolwiek mogla by byc jeszcze lepsza. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @grzesiek: aha no i tego breloka nie pokazaliscie, ale rozumiem ze to zaproszenie na strone fan store :) odpowiedz

Paco - 1 godzinę temu, *.190.43 Kupujemy tylko u Andrzeja . Nie dawać kasy kudlatemu odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl czarna koszulka świetna!, cena białej skandaliczna... odpowiedz

(L)Łomża(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl A może latem sparing w Hadze? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.