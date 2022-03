W środę wszyscy znów na czarno. Zbiórka na oprawę i vlepki

Wtorek, 1 marca 2022 r. 20:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na środowym meczu Pucharu Polski z Górnikiem Łęczna, fani Legii ponownie ubierają się na czarno. Przed meczem z pobliżu stadionu będzie możliwość zakupu czarnych koszulek z hasłem "#MioduskiWON!" w cenie 30 złotych. "Nastrój dalej jest nieco żałobny wiec zostajemy na czarno. Jeśli macie już taką koszulkę załóżcie ją jutro! Jeśli nie macie załóżcie inna ale też czarną" - informują Nieznani Sprawcy.



Przypominamy, że przed sklepem Żyleta stać będzie bus, do którego zbierane będą dary dla potrzebujących Ukraińców.



Z kolei przy wejściu na stadion Nieznani Sprawcy prowadzić będą zbiórkę na kolejne oprawy. Zachęcamy do wsparcia!



Grupa UZL prowadzić będzie sprzedaż vlepek "#MioduskiWON!", z których cały zysk przeznaczony będzie na malowanie naszego miasta. Komplet 20 vlepek kosztować będzie 10 złotych, a nabywać go będzie można od godziny 18:00 w Źródełku oraz w przerwie spotkania pod gniazdem. Ponadto każdy, kto kupi czarną koszulkę "#MioduskiWON!" (30 zł), otrzyma pięć wlepek gratis.