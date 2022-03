Kibice Legii w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Jak co roku, kibice Legii Warszawa oddali hołd Żołnierzom Wyklętym w dniu 1 marca, kiedy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Delegacja legionistów w hołdzie Bohaterom antykomunistycznego podziemia, złożyła wieniec w kształcie herbu naszego klubu, zapaliła znicze oraz odśpiewała hymn. Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni - Cześć i Chwała Bohaterom! fot. Michał Wyszyński

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl brawa za pamięć. odpowiedz

Pustki na marszu - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Wstyd - frekwencja na Marszu kompromitująca ... odpowiedz

Bart - 3 godziny temu, *.aster.pl @Pustki na marszu : Kompromitująca to może aż nie, ale środowisko mogłoby się bardziej zmobilizować... odpowiedz

