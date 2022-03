Na stadionach: Kibicowska solidarność

Środa, 9 marca 2022 r. 18:26 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu na trybunach polskich stadionów opraw było jak na lekarstwo. Z kolei zaobserwowaliśmy coraz częstsze przyjmowanie ekip rywala na swoich sektorach, w przypadkach braku sektora gości bądź zakazu wyjazdowego. Pogoń wpuściła na swój stadion kolejną przyjezdną ekipę - tym razem Radomiaka, w związku z brakiem sektora gości w Szczecinie. Ten powinien być gotowy na nowy sezon, podobnie jak pozostałe trybuny szczecińskiego obiektu.



Również Stal Mielec, ku niezadowoleniu psiarni, wpuściła na swoje sektory ponad 100-osobową grupę kibiców Jagiellonii. Sektor gości w Mielcu został zamknięty prewencyjnie, z powodu innej budowy w okolicy. W końcu każda wymówka jest dobra, aby oficjalnie zakazać kibicom gości przyjazdu - a tak w Mielcu dzieje się od dłuższego czasu. Także Stomil nie robił żadnych problemów z wpuszczeniem - w tym przypadku do sektora gości - fanów Widzewa. Łódzki Klub Sportowy nie pierwszy raz przyjął tuż obok swojego młyna kibiców gości - tym razem Koronę Kielce.



Najliczniej na wyjazdowym szlaku pojawił się Lech na pucharowym spotkaniu w Zabrzu - 689 osób - oraz Widzew (na zakazie) w Olsztynie - w 475 osób. GKS Katowice po raz pierwszy od 31 lat miał okazję obejrzeć wyjazdowe spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec, ale liczba wejściówek dla katowiczan została mocno ograniczona. Na meczu z dymem poszły flagi Banika. Oprawy przygotowali kibice Stomilu i Zagłębia Sosnowiec.



Ekstraklasa:



Górnik Zabrze - Cracovia (380)

Kibice Pasów w przyzwoitej liczbie (ok. 380 osób), jak na swoje możliwości, zawitali do Zabrza. W sektorze gości wywiesili 9 flag. Gospodarze ze słabszą frekwencją niż ostatnio - 8,5 tys., co odbiło się również na liczebności młyna.



Lech Poznań - Raków Częstochowa (374)

Raków do Poznania przyjechał w 374 osoby, w tym Chemik Kędzierzyn (6). W sektorze gości wywiesili 7 flag. Na meczu najlepsza frekwencja w lidze w ostatnim czasie - ponad 27,5 tys. widzów. Obie ekipy bez oprawy.



Legia Warszawa - Śląsk Wrocław (279)

Fani Śląska przyjechali do Warszawy transportem kołowym w 279 osób, w tym Motor (30), z dwiema flagami. Wywiesili także transparent "Niech ruskich symboli nie oglądają nasze dzieci i wnuki, wyburzmy Pałac Kultury i Nauki". Na meczu niespełna 9 tys. widzów. Legioniści kolejny raz ubrani na czarno, w koszulkach "#MioduskiWON!".



Pogoń Szczecin - Radomiak Radom (140)

Fani Radomiaka byli kolejną ekipą, która dzięki uprzejmości Portowców zajęła miejsca na wciąż budowanym stadionie w Szczecinie. Przyjezdni wywiesili 3 flagi.



Stal Mielec - Jagiellonia Białystok (104)

Na trybunach gospodarzy pokazana została kartoniada w barwach Ukrainy oraz transparent "Stop wojnie". Pomimo zamkniętego sektora gości, fani Jagiellonii (104), dzięki uprzejmości Stali, zasiedli na sektorze gospodarzy.



Lechia Gdańsk - Wisła Kraków (90)

Niewiele ponad 6 tys. osób na meczu w Gdańsku. Wiślacy przyjechali w ok. 90 osób, z jedną flagą.



Zagłębie Lubin - Piast Gliwice (20)

Bardzo słaba frekwencja w Lubinie, na poziomie 2,5 tys. widzów. Goście również w skromnej liczbie.



Termalica Nieciecza - Warta Poznań ()

Na meczu niespełna 1,5 tys. widzów.



Wisła Płock - Górnik Łęczna (-)

Gospodarze w pierwszej połowie nie prowadzili dopingu w ramach protestu przeciwko nieodpowiedniemu traktowaniu kibiców przez zarząd. "Zarząd nie wypełnia swoich obowiązków związanych z prowadzeniem klubu, o szczegółach tych nieprofesjonalnych działań zmuszeni byliśmy słuchać ostatnio w mediach ogólnopolskich. Zarząd nie wywiązuje się także z umów zawartych z kibicami m. in. po wielu prośbach nie doczekaliśmy się gniazda, z którego mógł być prowadzony doping. Byliśmy zmuszeni do podjęcia takich decyzji, ponieważ nie pozwolimy aby ktokolwiek nas kibiców traktował w nienależyty sposób!" - poinformowali Nafciarze. Doping prowadzony był tylko w drugiej połowie.



Niższe ligi:



Stomil Olsztyn - Widzew Łódź (475)

Pomimo zakazu, liczna grupa RTS-u wraz z Elaną (19) stawiła się w Olsztynie. Gospodarze z oprawą - malowaną sektorówką, transparentem, flagami na kijach i racowiskiem. Spalili również trochę barw Widzewa i Ruchu.



Garbarnia Kraków - Ruch Chorzów (300)

Chorzowianie na zakazie pojawili się w Krakowie w 300 osób i z flagą "Special Guest".



Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice (225)

GKS zawitał do Sosnowca po raz pierwszy od 31 lat. GieKSiarze ograniczeni mocno liczbą przyznanych biletów - było ich 225, w tym Górnik (19), Banik (16), ROW (15) i JKS Jarosław (5). Gospodarze zaprezentowali oprawę "Ognista Brygada". Sosnowiczanie spalili zdobytą flagę Banika.



ŁKS Łódź - Korona Kielce (175)

Pomimo braku sektora gości, Koroniarze w 175 osób mieli możliwość pojawienia się na sektorach ŁKS-u. Zabrali ze sobą jedną flagę.



Puchar Polski:



Górnik Zabrze - Lech Poznań (689)

12 tys. kibiców obecnych na trybunach w Zabrzu. Gospodarze wywiesili transparent "Fu...k Putin". Lechici w dobrej liczbie, 689 osób, z odpowiednim oflagowaniem i transparentem "Stop War". Obie strony bez oprawy.



Olimpia Grudziądz - Wisła Kraków (300)

Na tym meczu Olimpia wystawiła dobry, ok. 300-osobowy młyn, z trzema flagami. Prowadzili bardzo dobry doping przez cały mecz. Wiślacy nie organizowali wspólnego wyjazdu, ale mimo to ich liczba w Grudziądzu bardzo przyzwoita - ok. 300 osób. Przyjezdni bez dopingu, jedynie z kilkoma okrzykami w trakcie meczu. Wywiesili cztery flagi. W ramach rekompensaty za porażkę, piłkarze Wisły przekazali równowartość finansową biletów zakupionych na sektor gości w Grudziądzu na pomoc dla Ukraińców przebywających na obiektach Wisły.



Legia Warszawa - Górnik Łęczna (141)

Fani z Łęcznej przyjechali do Warszawy w 141 osób, w tym Chełmianka (5), z dwiema flagami. Na Legii frekwencja na poziomie 6,5 tys. - najgorsza od wybudowania nowego stadionu (na meczu bez ograniczeń). Mimo małej widowni, doping bardzo dobry, a w repertuarze legionistów zadebiutowała nowa piosenka.



Arka Gdynia - Raków Częstochowa (118)

Tylko 120 biletów, mimo większego zainteresowania, przyznała Arka dla kibiców gości. A to pierwszy od dłuższego czasu mecz w Gdyni z udziałem przyjezdnych. Raków ostatecznie stawił się w 54 osoby, wspierany przez Lechię (64). Przyjezdni z jedną flagą.



Puchar Polski - szczebel wojewódzki:



Włocłavia Włocławek - Olimpia Grudziądz (30)

Gospodarzy w młynie 110. Olimpia przyjechała w 30 osób i z jedną flagą.





Wyjazd tygodnia: 689 kibiców Lecha w Zabrzu

Oprawa tygodnia: brak



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



Legia Warszawa na meczu ze Śląskiem Wrocław:





Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:







Lech Poznań na meczu z Rakowem Częstochowa:





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:





Lechia Gdańsk na meczu z Wisłą Kraków:





Wisła Kraków na wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk:





Stal Mielec na meczu z Jagiellonią Białystok:





Pogoń Szczecin na meczu z Radomiakiem Radom:









Radomiak Radom na wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin:





Stomil Olsztyn na meczu z Widzewem Łódź:







Widzew Łódź na wyjazdowym meczu ze Stomilem Olsztyn:





Wisła Płock na meczu z Górnikiem Łęczna:





Cracovia na wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze:









Górnik Zabrze na meczu z Cracovią:









Legia Warszawa na meczu PP z Górnikiem Łęczna:





Górnik Łęczna na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Górnik Zabrze na meczu PP z Lechem Poznań:





Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze:









Wisła Kraków na wyjazdowym meczu z Olimpią Grudziądz:





Arka Gdynia na meczu z Rakowem Częstochowa:





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Arką Gdynia:





Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Garbarnią Kraków:





Zagłębie Sosnowiec na meczu z GKS-em Katowice:













GKS Katowice na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Sosnowiec:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z ŁKS-em Łódź:





Elana Toruń na meczu ze Spartą Brodnica:





Motor Lublin na meczu z Pogonią Siedlce: