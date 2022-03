W piątek, 4 marca o godz. 12:00 odbędzie się losowanie 1/2 finału Pucharu Polski. Mecze tej rundy zaplanowano na 6 kwietnia, a termin rezerwowy to 13 kwietnia. W losowaniu wezmą udział: Olimpia Grudziądz, Raków Częstochowa, Lech Poznań i Legia Warszawa.

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wojtek86 - 6 minut temu, *.chello.pl Olimpie poproszę. odpowiedz

e(L)o - 41 minut temu, *.exatel.pl olimpia-Legia 3:0

raków-łach 2:0 odpowiedz

kalosz - 43 minuty temu, *.mm.pl wgmnie po losowaniu ::olimpia-raków i legia-lech, chlopaki z grudziadza udowodniaja swoją grą wszystkim,ze "pieniadze" nie graja,ja ich w finale chetnie bym obejrzal :) odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl W tym sezonie jest tak łatwe scieżka ze to musi być olimpia;) A na deser Lech. odpowiedz

Gosc - 1 godzinę temu, *.chello.pl Plecy w Lechem w finale niestety.. odpowiedz

Mati brd - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ceeeeeee odpowiedz

autor - 4 minuty temu, *.vectranet.pl @Mati brd: Deeeeee odpowiedz

Aas - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Po co losować jak już wiadomo:

Olimpia - Legia

Raków - Lech odpowiedz

Gosc - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dokładnie odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.