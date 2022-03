W spotkaniu z Górnikiem Łęczna wynik otworzył pięknym strzałem Josue, dla którego było to zarazem premierowe trafienie dla stołecznej drużyny. Portugalczyk rozegrał do tej pory w barwach "Wojskowych" 31 meczów. W środę zanotował również asystę przy bramce Ernesta Muciego, dzięki czemu śmiało można uznać go za najlepszego gracza meczu. Statystyki Josue

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Drużyna upadła tak nisko,że podniecamy się słabym Josue.Najlepszy z Górnikiem Łęczna.Co Górnik Łęczna znaczy w europejskiej piłce?

Za czasów Leśnodorskiego to taki Josue wchodził by co najwyżej na ostatnie 10 minut przy dobrym wyniku.

Porównajmy sobie skład obecny i ten z przed 5 lat.Nie wiem czy chociaż na jednej pozycji mamy kogoś lepszego niż wtedy.

Pasjonat tenisa rozwalił nam zespół i zadłużył.A klakiery tańczą w koło niego tak jak im zagra.Jak się zrobiło za grubo to powymieniał klakierów na nowych by kupić sobie w ten sposób u kibiców trochę czasu.

Boli mnie jak cholera to że Jacek Zieliński też dał się kupić Mioduskiemu.Myślalem ,że legionista to wzmocni drużynę w przerwie zimowej.Ale jak widać tego nie zrobił.Ciepła posadka i dobra pensyjka za to jest.

Teraz kilka miesiecy wolnego do końca sezonu to pan Jacek odpocznie po ciężkiej zimowej pracy. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Smutne jest to, że jedno nogi piłkarz jest najlepszy w drużynie. On ma niestety spore braki. Jest łatwy do "przeczytania". Po każdym przyjęciu robi kółeczko, zawsze w jedna stronę, na lewa nogę. Sporo widzi ale tylko do przodu. Często jest zdziwiony, że wyskakuje mu ktoś z za pleców. Potrafi podaniem otworzyć akcję, ale duuuużo podań ma niedokładnych lub nie w tempo, co było wczoraj widać. I taki grajek zostaje kopaczem meczu - to wszystko znaczy, że reszta wokół niego to szrot. odpowiedz

znawca - 2 godziny temu, *.datapacket.com Widać, że jak jest w formie i Mu się chce, to przerasta naszych ligowców o kilka klas. Coś jakby Vadis. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @znawca: Ohoho... Nie rozpędzaj się. Nie porównuj gówna do kwiatka. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Ha, ta liczba tylko dowodzi temu, jak bardzo przereklamowany to piłkarz. Szkoda, że właśnie tacy ludzie muszą stanowić o sile Legii, kiedy koledzy są jeszcze słabsi. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Wczorajszy gol muszę przyznać że piękny.

Jeden gol na 31 meczów napisać że słabizna to nic nie napisać. odpowiedz

Normalny człowiek - 2 godziny temu, *.net.pl Wczoraj był liderem. Oby tak dalej odpowiedz

Zapchaj Dziura - 2 godziny temu, *.176.196 W normalnym klubie, zwłaszca po odejściu Luquinhasa, Ten człowiek powinien dostać najlepszy kontrakt na 2 lata i stanowić o sile środka pola Legii.

Fifi - 4 godziny temu, *.29.102 Ciekawe jakie by miał staty jak by miał wokół siebie prawdziwa drużynę. odpowiedz

