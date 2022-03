Gol: Nie stworzyliśmy wielu sytuacji

- Mieliśmy kilka stałych fragmentów gry, ale nie udało nam się ich wykorzystać. Z gry nie stworzyliśmy sobie zbyt wielu sytuacji - powiedział po meczu Pucharu Polski piłkarz Górnika Łęczna, Janusz Gol. - W drugiej połowie było lepiej, ale nadzialiśmy się na kontrę i padła bramka na 2-0. Wyjeżdżamy z Warszawy bez zwycięstwa i bez awansu. Teraz musimy skupić się na lidze, bo dużo pracy przed nami. We dwóch skupiliśmy się na kryciu Slisza i Celhaki, ale było ciężko. Josue dobrze poruszał się w strefie. Musimy wyciągnąć wnioski z tego spotkania.

