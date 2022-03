Podczas meczu z Górnikiem Łęczna na Żylecie zadebiutowała nowa piosenka. Zapraszamy do obejrzenia filmu i zachęcamy do nauki, bo ma moc! Gdybym jeszcze raz miał urodzić się, znów bym Tobie, Legio oddał życie swe! ole ole! ole ole! ole ole ooo leo leo leee!

stara szkoła - 23 minuty temu, *.chello.pl Fajna piosenka,dlaczego flaga Legion MCMXVI tak mało razy razy prezentowana jest na naszym stadionie,na wyjazdach? Jedna z najlepszych flag w Polsce. Fajnie byłoby też zrobić odzież z motywem salutującego Legionisty.Wiem że w sklepie Żyleta jest koszulka VENI VIDI VICI,ale lepszy byłby cały dres,np w kolorze szarym i wszyty salutujący Legionista wraz z napisem Legion MCMXVI.Taki kompletny dres idealny na trening,czy na wyjazd.Pomyślcie o tym decyzyjni.Pozdrawiam.



ding - 29 minut temu, *.chello.pl Jak dla mnie słowa bez sensu. To już raz się nie urodziliśmy, by oddać życie Legii?

Truteń - 38 minut temu, *.pljtelecom.pl Tak patrzę na to zdjęcie i myślę, że niektórzy powinni mieć szale w paski, bez napisów. Nie mieliby wtedy problemów z trzymaniem do góry kołami.

kalosz - 39 minut temu, *.mm.pl creatywni Legionisci,brawo!! uslyszec mioduskiego jak to spiewa na zylecie-bezcenne:)

Fan Legii od 25 lat - 42 minuty temu, *.orange.pl Jest moc :)

Lawos - 42 minuty temu, *.interkam.pl Kozak!!!

zawierciok - 46 minut temu, *.. a może warto przemyśleć i zmienić drugi wers:

Gdybym jeszcze raz miał urodzić się, to bym Tobie LEGIO oddał życie swe

oleolo oleole - warszawska LEGIO My kochamy Cię!!!



tak do przemyślenia dla autorów



Pozdro BRACIA

2ba - 35 minut temu, *.virginm.net @zawierciok: dobre ????

123 - 31 minut temu, *.chello.pl @zawierciok: dobry pomysl

dezet - 22 minuty temu, *.waw.pl @zawierciok: tam jest "ZNÓW bym Tobie Legio"!, a nie "to bym..."

Ropa(L) - 46 minut temu, *.digiweb.ie Miazga!! Tyle w temacie. Pozdro

a - 48 minut temu, *.orange.pl podajcie tekst

wyjazdowicz - 53 minuty temu, *.46.112 juz sie nie moge doczekac wyjazdu i tego pier...lniecia przy tej nucie

Janusz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Hahahahahah !!!

5/10 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl J.W

Pjoter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jest moc,robi wrażenie:)

