Nawrocki: Zrobiliśmy krok do przodu

Czwartek, 3 marca 2022 r. 07:50 źródło: Legia Warszawa

- Czujemy się już spokojniej. Wygraliśmy mecz z Wisłą, co dało nam pewność siebie i teraz to wykorzystaliśmy. W pierwszej połowie mieliśmy pełną kontrolę, w drugiej połowie nieco przysnęliśmy, ale cały czas byliśmy lepszą drużyną - powiedział po spotkaniu z Górnikiem Łęczna obrońca Legii, Maik Nawrocki.



- Chcemy wygrać Puchar Polski. Wiemy też, że to ostatnia szansa, aby uratować sezon. Zrobiliśmy krok do przodu.



- Zagraliśmy czwórką obrońców i dobrze to wyglądało. Nie wiem, czy tak będziemy grać w kolejnych meczach, ale w spotkaniu z Górnikiem to funkcjonowało.