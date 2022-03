W meczu 19. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z AZS UG Gdańsk 3-5. Do przerwy legioniści prowadzili 3-1. W najbliższą sobotę o godzinie 18:00 wojskowi zmierzą się z Rekordem Bielsko-Biała. Ekstraklasa: AZS UG Gdańsk 5-3 Legia Warszawa 1-0 08:16 Kewin Sidor 1-1 10:11 Mariusz Milewski 1-2 11:54 Mateusz Gliński 1-3 17:04 Michał Knajdrowski 2-3 31:08 Mateusz Wesserling 3-3 33:18 Kewin Sidor 4-3 36:18 Kewin Sidor 5-3 37:53 Jakub Domżalski żółte kartki: Mateusz Wesserling - Grzegorz Och, Michał Szymczak, Michal Knajdrowski

Zabek - 2 godziny temu, *.chello.pl szkoda z ostatnim w tabeli - z takimi ekipami trzeba zbierać punkty odpowiedz

