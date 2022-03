W meczu 24. kolejki koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa przegrała 68-87 z Astorią Bydgoszcz. Pierwsze minuty meczu były wyrównane z lekką przewagą legionistów, którzy osiągnęli czteropunktową przewagę. Ten stan nie trwał jednak długo, bo druga część pierwszej kwarty należała do gości. Astoria szybko odskoczyła na 10 oczek (9-19). W drugiej odsłonie było jeszcze gorzej - rywale stopniowo powiększali swoją przewagę, by po kolejnych 10 minutach prowadzić aż 20 punktami (23-43). Niestety w drugiej połowie spotkania obraz gry nie uległ zmianie. Astoria nie pozwoliła gospodarzom zbliżyć się na mniej iż 14 oczek, a sama potrafiła wyjść na 26-punktowe prowadzenie. Ostatecznie goście wygrali aż 19 punktami. Kolejny mecz podopieczni Wojciecha Kamińskiego rozegrają na Bemowie już w środę, 9 marca o godz 18:15. Będzie to pierwsze ćwierćfinałowe starcie FIBA Europe Cup z włoską drużyną Pallacanestro Reggiana. Zapraszamy do wspierania Zielonych Kanonierów! PLK: Legia Warszawa 68-87 Astoria Bydgoszcz Kwarty: 12-19, 11-24, 23-24, 22-20 Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 3. R. Johnson 23 (4) 11. J. Skifić 11 (1) 50. A. Kemp 11 18. R. Cowels III 6 (2) 13. S. Jovanović 5 (1) --- 55. Ł. Koszarek 7 14. G. Kulka 3 5. M. Abdur-Rahkman 2 31. G. Kamiński 0 91. D. Wyka 0 0. J. Sadowski - 4. S. Kołakowski - Astoria Bydgoszcz [punkty, (celne za trzy)] 15. K. Cavras 15 8. M. Chyliński 14 (2) 2. M. Zębski 12 (1) 0. R. Camphor 8 (1) 12. W. Washpun 4 --- 32. A. Hemdon 13 (1) 3. A. Pluta 12 (1) 7. J. Nizioł 9 (1) 21. M. Krasuski 0 5. M. Aleksandrowicz - 23. P. Kędel - Sędziowie: Wojciech Liszka, Michał Kuzia, Tomasz Trybalski Komisarz: Zbigniew Błażkowski widzów: 1080

ws - 1 godzinę temu, *.chello.pl Bye bye play off. odpowiedz

p10 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Az 17 strat. 5 Jovanovicia, 3 Koszarka. Szkoda meczu, bo oddany glupio. Nietrafione rzuty wolne i zbiorki Bola. Bedzie problem zalapac sie do play off.Bo mamy sporo ciezkich wyjazdowych meczow a z rywalami bezposrednimi bedziemy miec ujemny bilans punktowy. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Calkowicie w obronie odpuszczony mecz. Niczym wydrukowany mecz.

A druga sprawa z tym johnsonem, kurde czemu on dopiero w drugiej polowie zaczyna wszystko trafiac. Tak czy siak dla mnie to jest niewypał. Nie gra druzynowo, nie wiem na cholere go sprowadzali. Obym sie mylil odpowiedz

p10 - 3 godziny temu, *.centertel.pl @grzesiek: Akurat Johnson mial 5 asyst. Wiec bym sie jego nie czepial. On tak gra. Dzis trafial co mial, wiec nie ma co miec pretensji. Wobronie padaka I w ataku w pierwszej polowie. Jak Kemp byl na parkiecie to plus 7. Wchodzi Wyka za Kempa I gra sie sypie Cowells dzis 2/16. Koszarek nie wyrabial w obronie. Moze sie oszczedza na srode. Znowu glupio nietrafione rzuty wolne. I pozwallanie na zbiorki w ataku. Rahman 2 pkt a Kulka 3. Astoria nas podwajala I nie pozwallanie grac rzutami za 3 pkt ani rozgrawac akcji. Trener mogl tez szybciej z pierwsym czasem zareagowac zagrywki na obrone Astorii. odpowiedz

Meadow - 3 godziny temu, *.chello.pl to im trochę włożyli odpowiedz

