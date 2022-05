Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020

Wtorek, 3 maja 2022 r. 09:56 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po zeszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio (choć w nazwie IO widnieje Tokio 2020) PKOl wydał kolejny album z serii "Na olimpijskim szlaku", obecnie tytułowany "Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020". Szkoda, że kolejny raz publikacja nie trafiła do sprzedaży, a kibice nabywać ją mogą tylko z drugiej ręki - po tym, jak na sprzedaż wystawią ją polscy sportowcy i sponsorzy.



W porównaniu z ostatnim wydawnictwem poświęconym letnim Igrzyskom (w Rio), otrzymujemy zdecydowanie więcej tekstu aniżeli miało to miejsce cztery lata wcześniej. Pozostał za to nowy format albumu.



W środku znajdziemy zdecydowanie więcej tekstu niż w publikacji poświęconej igrzyskom w Brazylii. Wyniki i krótkie opisy poszczególnych startów Polaków zamieszczone są dzień po dniu. "Pierwszy dzień olimpijskich zmagań polskich żeglarzy był udany. Zofia Noceti-Klepacka po trzech wyścigach klasy RS:X zajmowała 2. miejsce w klasyfikacji generalnej. (...) Piąta w wyścigu medalowym żeglarka tej samej klasy Zofia Noceti-Klepacka ostatecznie zajęła dziewiątą lokatę. (...) Ósmą lokatę w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego (10 m) zajął nasz mikst w składzie: Aneta Stankiewicz i Tomasz Bartnik, ale na lepszy wynik raczej trudno było liczyć" - czytamy w albumie. Oczywiście Aneta Stankiewicz wraz z legionistą, Tomaszem Bartnikiem lepszego wyniku w pistolecie osiągnąć nie mogli, bowiem startowali w konkurencji... karabinu pneumatycznego mix.



Zresztą pomyłek jest w tekście więcej, i wydaje się, że w przypadku tego wydawnictwa zabrakło odpowiedniej korekty. Niektóre zdania są przeklejane dwa razy, czasem są to większe fragmenty tekstu. Innym razem o występie danego zawodnika czytamy dwukrotnie (np. o starcie Małachowskiego) - co ciekawe opisane w nieco inny sposób. Najlepszym przykładem jest kolejny opis startu miksta Stankiewicz i Bartnika, zamieszczony kilkanaście stron dalej: "Strzelcy Aneta Stankiewicz i Tomasz Bartnik świetnie zaprezentowali się w debiutującej w igrzyskach olimpijskich konkurencji mikstu w karabinie pneumatycznym. Polacy mieli doskonały początek rywalizacji i w kwalifikacjach (29 par) uzyskali drugi wynik! Przegrali tylko z Chińczykami, późniejszymi mistrzami olimpijskimi. Awans uzyskało osiem zespołów. Liczono, że Polacy zaprezentują się znów wystrzałowo i awansują do czwórki, z której dwa pierwsze zespoły walczyły o złoty medal, a trzeci i czwarty o brązowy. Niestety, do strefy medalowej zabrakło 3,1 pkt. Polacy zajęli ostatecznie ósme miejsce". Czyżby więc naprawdę trudno było liczyć na lepszy wynik niż miejsce ósme? Wydaje się, jakby teksty pisały różne osoby i problem wystąpił przy składaniu tego w całość. Szkoda, bo widać, że w wydawnictwo włożono sporo pracy.



Przeczytamy także o startach innych sportowców Legii:

"Sporego pecha miała natomiast polska sztafeta mieszana 4x100 m stylem zmiennym. Polska, w składzie - Paulina Peda, Jan Kozakiewicz, Jakub Majerski, Kornelia Fiedkiewicz wygrała swój półfinał, ale została zdyskwalifikowana z powodu nieprawidłowo wykonanej zmiany. Wielka szkoda, bo nasi zawodnicy zaprezentowali się naprawdę świetnie!" ; "Nie wyszedł start Tomaszowi Bartnikowi w strzelaniu z karabinu dowolnego z trzech postaw (3x40) z 50 m - w kwalifikacjach był 15., a do finału kwalifikowała się czołowa ósemka" ; "Polski pięcioboista nowoczesny Łukasz Gutkowski (na zdjęciu podczas skoków) uplasował się na 12. miejscu w olimpijskim konkursie w Tokio".



Publikacja zawiera setki świetnych zdjęć - w tym przypadku trudno się do czegoś przyczepić. Kibice Legii znajdą fotografie startujących zawodników naszego klubu - Jana Kozakiewicza, Tomasza Bartnika, Zofii Klepackiej, Łukasza Gutkowskiego. Autorami zamieszczonych fotografii są Szymon Sikora, Marek Biczyk, Włodzimierz Włoch i Tomasz Mikulski.



Na koniec zamieszczono podsumowanie medalowe naszej reprezentacji na tle innych, a także dyscyplina po dyscyplinie twarze naszych sportowców i ich wyniki.



Tytuł: Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020

Autor: Tomasz Piechal, Henryk Urbaś

Wydawca: Polski Komitet Olimpijski

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 232



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.