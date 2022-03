Nowy antyrekord frekwencji na nowym stadionie

Środowy mecz z Górnikiem Łęczna z trybun obejrzało zaledwie 6529 kibiców. To najgorszy wynik w oficjalnym meczu Legii na nowym stadionie, czyli od 2010 roku. Dotychczasowy "rekord" obowiązywał od 28 listopada 2017 roku, kiedy to przy Łazienkowskiej na meczu Pucharu Polski z Bytovią Bytów stawiło się 7240 kibiców. W międzyczasie czterokrotnie notowaliśmy niższą frekwencję niż w minioną środę, ale wpływ na te liczby miały różnorakie obostrzenia rządowe związane z pandemią koronawirusa, które od marca 2022 zostały zniesione. Do tej pory na 30-tysięcznym obiekcie rozegrano 285 oficjalnych spotkań i tylko 16 razy liczba osób na trybunach była niższa niż 10 tysięcy, z czego 8 podczas obowiązywania obostrzeń koronawirusowych. Ponadto 25 spotkań zostało rozegranych bez udziału publiczności, z czego 18 podczas obowiązywania obostrzeń koronawirusowych. Najwyższa frekwencja przy Ł3 została zanotowana 2 czerwca 2013 roku w 30. kolejce Ekstraklasy w starciu ze Śląskiem Wrocław (5-0). Mecz obejrzało wówczas 30 787 widzów. Wszystkie mecze na nowym stadionie z frekwencją poniżej 10 tysięcy: 5220* - Śląsk Wrocław [21.06.2020, Ekstraklasa] 5550* - Piast Gliwice [27.06.2020, Ekstraklasa] 6232* - Pogoń Szczecin [19.07.2020, Ekstraklasa] 6475* - Cracovia [9.10.2020, Superpuchar Polski] 6529 - Górnik Łęczna [2.03.2022, Puchar Polski] 6872* - Podbeskidzie Bielsko-Biała [16.05.2021, Ekstraklasa] 7200* - Cracovia [11.07.2020, Ekstraklasa] 7240 - Bytovia Bytów [28.11.2017, Puchar Polski] 7754* - Zagłębie Lubin [15.12.2021. Ekstraklasa] 8125 - Górnik Łęczna [02.12.2015, Ekstraklasa] 8368 - Chojniczanka Chojnice [18.11.2015, Puchar Polski] 8699 - GKS Bełchatów [19.07.2014, Ekstraklasa] 9000 - Piast Gliwice [28.10.2012, Ekstraklasa] 9109* - Jagiellonia Białystok [29.08.2020, Ekstraklasa] 9568 - FC Midtjylland [26.11.2015, Liga Europy] 9923 - Football 1991 Dudelange [9.08.2018, Liga Europy] * - pojemność stadionu ograniczona rządowych obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa

grzesiek - 48 minut temu, *.centertel.pl Ja byłem ogromnym wrogiem mioduskiego, obecnie tez bym wolal innego prezesa. Widze natomiast jakiś cień szansy ze on zaczyna lapać o co w tym wszystkim chodzi i może nie chce nas zrujnować. Oby odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Trzeba być naprawdę mega oderwanym od rzeczywistości by zwalać winę za to na klub i Prezesa, to jest tylko i wyłącznie nasza wina, od lat jest zjazd co się objawia w wielu sprawach o których raczej tutaj pisac nie wypada.... odpowiedz

bep - 1 godzinę temu, *.aster.pl miodowe lata - odcinek 1916 odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl i bardzo dobrze, tylko pustki na trybunach czyli odcięcie kasy z biletów coś ruszy, oby ludzie nie chodzili - tylko wyjazdy odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Najlepiej jeszcze później trzeba było grać, zwłaszcza gdy remonty. odpowiedz

Juras - 44 minuty temu, *.chello.pl @Juri: przynajmniej dojazd na stadion był sprawny bez korków :) odpowiedz

Legionistaaa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Kolejny rekord Mioduskiego odpowiedz

Grimmer - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Legionistaaa:

trzeba przyznać że pan Darek kilka rekordów pobił - za jego kadencji; a wy tak narzekacie na niego odpowiedz

Michu - 42 minuty temu, *.centertel.pl @Legionistaaa: taaa, bo to, że nie poszedłeś na mecz to wina mioduskiego bo pewnie przywiązał cie do kaloryfera i nzapbronol się ruszać. odpowiedz

