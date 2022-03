Komentarze (35)

Darek - 24 minuty temu, *.chello.pl Puchar Polski wiadomo pozostaje w historii klubu na zawsze.Tylko kim my mielibyśmy grać w eliminacjach do europejskich pucharów?W drużynie stado pijaków i nieudaczników.3/4 z nich do wywalenia na zbity pysk.Nie wiadomo kto będzie trenerem.Drużyna bedzie w głębokiej przebudowie.Gra na trzech frontach znowu wyjdzie nam bokiem.Odpaść i skupić się na utrzymaniu.

Zanim zbudujemy drużynę z nowych piłkarzy z nowym trenerem która zacznie wygrywać i cieszyć oko minie kilka okienek transferowych.Zwłaszcza jak dyrektor sportowy będzie działać z takim rozmachem jak teraz w zimowym okienku transferowym. odpowiedz

grzesiek - 5 minut temu, *.centertel.pl @Darek : co wy macie do obecnego dyrektora ds transferow. Rozmach byl za kucharskiego chyba z 10 nowych przyszlo i co z tego odpowiedz

KibicL - 34 minuty temu, *.vectranet.pl Najlepsi to byli prowincjusze z 90minut.pl którzy obstawialiby za wielkie pieniądze, że będzie ustawka w losowaniu i przydzielą nam Olimpię. Jedno jest pewne, łatwo niw będzie. odpowiedz

grzesiek - 58 minut temu, *.centertel.pl Ktos tu po meczu z lęczna obstawiał rakow. Skad wiedziales? odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Będą jaja, jak Olimpia ogra Lecha. Niemozliwe? Gdyby ktos w zeszłym roku mówił mi co bedzie się działo w roku 2022 tez bym powiedział, że niemozliwe. odpowiedz

Legia mistrz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Poszły się je...ac wszystkie Pu hary odpowiedz

Zu(L)us - 1 godzinę temu, *.centertel.pl "Żegnaj Puchar na rok stoi raków za mgłą..." odpowiedz

mamy puchary;D - 1 godzinę temu, *.com.pl Jak kuchenki będą majstrem to wystarczy zagrać w finale ;D odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 @mamy puchary;D: Niestety ale ten przepis już od jakiegoś czasu nie obowiązuje odpowiedz

asa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @mamy puchary;D:



poczytaj regulamin rozgrywek gamoniu odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @asa: Dzieciaku ogarnij się z tym wyzywaniem. Taki mocny jesteś przez internet? odpowiedz

asa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @(L): przez internet dwa razy mocniejszy odpowiedz

Ter - 1 godzinę temu, *.bt.net @(L): popieram. wystarczyło skorygować tak jak @Tomek powyżej, ale nie, ten musi się ponapinać. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @asa: Widzę odpowiedz

Gniewko - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Nawet PZPN przeciwko Mioduskiemu, maiła być Olimpia. odpowiedz

denwer - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl najpierw to lech musi wygrać z Olimpią hehe

odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl No to jazda na pełnej k....e z tym Rakowem. Sprawmy sobie i Pzpn-owi prezent. A i Papszunowi też. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Jazda z nimi. odpowiedz

Medalik - 1 godzinę temu, *.plus.pl No będzie ciężko ale myślę że wygramy z Legią. Choć trzeba przyznać że drużyna zaczyna się odbudowywać i do kwietnia to może być już ekipa zupełnie inna niż poprzednich miesiącach. Myślę że Raków ma jednak na tyle stabilną formę że da radę wejść do finału, tym bardziej że gramy u siebie. odpowiedz

floyd - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl @Medalik : Generalnie jesteście murowanym faworytem, jedyna szansa dla nas to to, ze jest to jeden mecz i zawsze jakiś farfocel może wpaść.

Mam nadzieje, ze ogracie amice i pozbawicie PP i MP, trochę by to uratowało sezon widząc te ziemniaczane gęby zawiedzione ze znowu są drudzy. odpowiedz

Patrick - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wszyscy liczyli na Olimpie ale jakie to ma znaczenie skoro nawet gdybyśmy doszli do finału trzeba by było grać z Rakowem albo Lechem ?

Jeszcze inna sprawa to ważniejsze jest utrzymanie w lidze.

Gdybym miał postawić 1.000 złotych na wygrana Rakowa tak tez bym zrobił, tak podpowiada rozum i logika, serce zawsze będzie za Legią. odpowiedz

sks - 1 godzinę temu, *.chello.pl W Gdyni tylko Bałtyk odpowiedz

AUU - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @sks: W Niepołomicach tylko Puszcza!!! odpowiedz

M. - 1 godzinę temu, *.com.pl No i poszło w p....u :( odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No i tak myślałem… W tym roku wszystkie dziady z pzpn kibicują łachowi wiec im dali Olimpię. Ja wierzę, że damy radę z Rakowem a już w finale wszystko się może wydarzyć. odpowiedz

Sajmon - 1 godzinę temu, *.plus.pl No i ch bombki strzelił. Po pucharach. Ja wiem ze aby wygrać Puchar trzeba było by pokonać Lecha albo Raków ( to mogło by się jakimś ogromnym przypadkiem wydarzyć w finale, zawsze mielibysmy te 10 % szans) ale teraz musimy pokonać i Raków i Lecha. Niemożliwe. Ale to i dobrze, za rok 1 liga, tam się w 2-3 lata odbudujemy i wrócimy silniejsi. Może już bez Mioduskiego odpowiedz

SantaFe - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Sajmon: co Ty pier...lisz człowieku? odpowiedz

April - 1 godzinę temu, *.plus.pl Żeby zdobyć Puchar, trzeba wygrać i z Rakowem i z Lechem! Także nie ma co narzekać, tylko pozytywnie się nastawić i do boju odpowiedz

Forever young - 1 godzinę temu, *.207.138 To by było na tyle, wszystkie siły teraz na ligę. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jest dobrze, jedziemy z nimi i z łachem na narodowym! odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.virtuaoperator.pl No to po pucharach w następnym sezonie... odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Co za roznica z kim gramy chcac awansowac do pucharow to predzej czy pozniej musielibysmy zagrac z Rakowem lub Lechem odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @ja: jest różnica OLBRZYMIA. Rachunek prawdopodobieństwa się kłania ; )



Otóż załóżmy, że mamy równe szanse? , czyli 50%, wygrać z którymś z tych zespołów. Jak masz tylko 1 taki w finale to pozostają szanse 50%. A jak masz jednego w półfinale i drugiego w finale pokonać to szanse wynoszą już tylko 25%.



Dziękuję. Do widzenia. odpowiedz

Ja - 6 minut temu, *.t-mobile.pl @oLaf: Równie dobrze Lech moze nie awansowac do finału...

Jak juz tak dobrze sie na tym znasz to moze wyluczysz czy spadniemy po co sie denerwowac do Maja.

Wszyscy przewidywali ze o konferencje bedziemy sie bic ze Spartakiem a wyszlo jak wyszlo tyle jest wart twoj rachunek prawdopodobienstwa.

Dziekuje dobranoc odpowiedz

Wwa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czarno to widze odpowiedz

Adaś - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl hahahhaahha pięknie odpowiedz

