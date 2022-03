Konferencja przedmeczowa

Vuković: Widzę chęć pracy i energię

Piątek, 4 marca 2022 r. 11:16 źródło: Legia.com

- Widzę chęć pracy i energię. Dla mnie to jest standard, którym Legia musi podążać. Od początku wszystko jest na bardzo wysokim poziomie, na takim, jakiego się spodziewamy. Samopoczucie jest jednak lepsze po zwycięstwie. Dwa ostatnie triumfy nie stawiają nas w dużo lepszej sytuacji. Mamy jednak większą wiarę i przekonanie, że jesteśmy w stanie uzyskiwać takie wyniki, jakie chcemy. Każde zwycięstwo dodaje tej siły - mówi Aleksandar Vuković.







Sytuacja kadrowa: Jędrzejczyk blisko, Kapustka daleko



- Sytuacja wygląda podobnie, jak przed meczem ostatnim. Coraz więcej zawodników do nas wraca i trenuje z drużyną. Wczoraj pierwszy raz część jednostki bez kontaktu z rywalem przeprowadził Bartek Kapustka, ale musimy być ostrożni. Bardzo się cieszę, że widzę tego piłkarza. Jego powrót jest jednak jeszcze daleki. Nie ukrywam, że taki piłkarz byłby dla nas nieprawdopodobnym wzmocnieniem. Takiego piłkarza na tę chwilę potrzebujemy. Nie będę jednak przyśpieszał tego powrotu ponad wskazania lekarzy. Wygląda jednak na to, że powrót w kwietniu nie jest niemożliwy. Możliwe, że Bartek będzie z nami pod koniec kwietnia.



- Wracają także Ci, którzy od dłuższego czasu nie grali z powodów urazów – Artur Jędrzejczyk i Yuri Ribeiro. "Jędza" jest coraz bliżej powrotu, trenuje normalnie z drużyną. Nie wykluczam, że będzie w kadrze meczowej na spotkanie ze Śląskiem.



- Cezary Miszta pozostaje w bramce na najbliższe spotkanie ze Śląskiem.







Konfrontacja z Magierą



- Pierwszy raz będę miał okazję grać przeciwko trenerowi Magierze. Mogę powiedzieć, że bardzo szanuję i cenię tego szkoleniowca jako trenera, ale również człowieka. Dużo się od niego nauczyłem. Współpraca i nauka przebiegały idealnie. Do trenera Magiery mam wielki szacunek. Trudno to opisać słowami, ale na pewno nie będzie to miało znaczenia w kontekście rywalizacji. Ten mecz będzie miał takie samo znaczenie, jak każdy inny.



- Każdy mecz pisze nową historię. Śląsk w ostatnim spotkaniu wyglądał bardzo dobrze. Grał mecz derbowy z Zagłębiem na bardzo wysokim poziomie. Obie drużyny mogły zdobyć bramkę, ale w mojej opinii to Śląsk przeważał. W spotkaniu z Górnikiem Łęczna mecz nie do końca ułożył się po ich myśli, ale wrocławianie doprowadzili do wyrównania, a potem mieli stuprocentową sytuację, którą po prostu musieli wykorzystać. Ta linia jest bardzo cienka, dlatego nie można odbierać Śląskowi szans.



- Wyżej oceniam możliwości Legii i Śląska, ale nasza liga jest nieprzewidywalna. W przypadku nas, ale też kilku drużyn, pojawiają się rzeczy nielogiczne. Nie ma co nad tym głębiej się zastanawiać. My i Śląsk chcemy zmienić swoją sytuację. Ja staram się myśleć tylko o swojej drużynie. Dla Śląska przewiduje również inną ligową przyszłość, niż ma to miejsce teraz.



- Gdybyśmy byli pierwszym rywalem, z którym Śląsk zagrałby w innym ustawieniu, wówczas mógłby być to problem. Teraz – wręcz przeciwnie – to nam ułatwia zadanie.



Zawodnicy z Ukrainy



- Skupiam się na piłkarzach, których mam. Jeżeli pojawi się sytuacja, w której zawodnicy z ligi ukraińskiej będą trafiać do innych lig, wtedy będzie trzeba się zastanowić i podjąć kroki w celu wzmocnienia drużyny.



- Ihor Charatin miał kilka dni wolnego. Chcemy dać mu potrzebne wsparcie, aby ten zawodnik zajął się sprawami o wiele ważniejszymi. Na ostatnich dwóch treningach zawodnik dołączył do drużyny. Jest brany pod uwagę na kolejne spotkanie. Rywalizacja w zespole jest jednak duża. Igor musi pracować na swoją szansę i po prostu na nią czekać.