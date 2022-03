Młodzież: Legia U16 5-4 Olympic Wrocław

Czwartek, 3 marca 2022 r. 21:07 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U16 rozegrała sparing z zespołem Olympica Wrocław. Goście zaczęli mecz mocno, bo po 22 minutach, dzięki szybko i dokładnie rozegranym akcjom prowadzili już 4-1. Jedynego gola przed przerwą zdobył dla Legii Saletra. Legioniści na dobre otrząsnęli się w II połowie, a po 2 golach Klukowskiego i trafieniu Sitka wyrównali. Goście jeszcze raz rzucili się do ataku, ale udanie interweniował w bramce Legii Banasik. Ostatnie słowo należało do warszawian, za sprawą Olewińskiego, który w 86. minucie ustalił wynik meczu na 5-4.



Sparing: Legia U16 ('06) 5-4 (1-4) Olympic Wrocław U16

Gole:

0-1 9 min. Wiktor Ulatowski

0-2 14 min. Marcin Boczar

0-3 18 min. Marcin Boczar

1-3 20 min. Maciej Saletra (rzut karny)

1-4 22 min. Oskar Zawada

2-4 55 min. Antoni Klukowski (dob. strz. Przemysława Mizery)

3-4 61 min. Mateusz Sitek (as. Maciej Saletra z rzutu rożnego)

4-4 69 min. Antoni Klkowski (as. Bartosz Dembek)

5-4 86 min. Oliwier Olewiński (b.a., dobitka strzału Piotra Zielińskiego)



Strzały (celne):

I połowa: Legia 9 (5) - Olympic 8 (6)

II połowa: Legia 18 (11) - Olympic 5 (3)



Legia: Aleksander Mickielewicz (46' Wojciech Banasik) - Karol Kosiorek, Bartosz Dembek (79' Kacper Potulski [07]), Antoni Wasiak-Libiszowski [07], Oliwier Olewiński - Maciej Saletra (Kpt), Oskar Melich (79' Jakub Adkonis [07]), Jakub Żewłakow (46' Piotr Zieliński), - Antoni Majchrowski (46' Antoni Klukowski [07]), Przemysław Mizera (59' Mateusz Sitek), Cyprian Pechełka (79' gr. testowany)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Olympic: Jan Drużbicki - Andrzej Slugocki, Szymon Świętojański, Radosław Kołcun, Bruno Kuczma - Marcin Boczar, Maks Kwieciński, Wiktor Ulatowski - Marcin Bałaj, Mateusz Konopka, Oskar Zawada oraz: Michał Jędrzejowski, Jakub Cygan, Alan Baca, Wiktor Niemczyk