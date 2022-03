U16: Powołania dla pięciu legionistów

Trener reprezentacji Polski do lat 16 Marcin Włodarski ogłosił listę zawodników powołanych na zgrupowanie selekcyjne, które odbędzie się w dniach 14-18 marca w Grodzisku Wielkopolskim. Wśród powołanych znalazło się pięciu piłkarzy Legii z rocznika 2006: Rafał Boczoń (środkowy obrońca), Jakub Kowalski (lewoskrzydłowy), Jakub Grzejszczak (lewy obrońca), Maciej Saletra (def. pomocnik) i Jakub Żewłakow (ofensywny pomocnik). Lista powołanych zawodników: Jakub Haponiuk (Escola Varsovia Warszawa), Radosław Żelezny (FC Wrocław Academy Wrocław), Aleksander Tobolik (Górnik Zabrze), Nikodem Stachowicz (Lech Poznań), Rafał Boczoń (Legia Warszawa), Jakub Kowalski (Legia Warszawa), Jakub Grzejszczak (Legia Warszawa), Maciej Saletra (Legia Warszawa), Jakub Żewłakow (Legia Warszawa) , Marcel Broniewski (Pogoń Szczecin), Axel Holewiński (Pogoń Szczecin), Mateusz Ryszewski (Raków Częstochowa), Olaf Baranowicz (Rozwój Katowice), Fabian Krawczyk (Sandecja Nowy Sącz), Patryk Sobolewski (Stadion Śląski Chorzów), Jakub Wójcik (Stal Mielec), Szymon Kądziołka (Stal Rzeszów), Krzysztof Kurowski (Śląsk Wrocław), Bartosz Kosiba (Śląsk Wrocław), Aleks Jechura (Warta Poznań), Jan Dorożko (Zagłębie Lubin), Marcel Reguła (Zagłębie Lubin), Kacper Kaczmarek (Zagłębie Lubin), Oskar Droździk (Zagłębie Lubin), Fabian Sowiecki (Zagłębie Lubin). Powołani legioniści: Maciej Saletra: Jakub Żewłakow: Jakub Grzejszczak: Jakub Kowalski: Rafał Boczoń:

