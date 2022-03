U18: Kikolski, Kamiński i Niedźwiedzki z powołaniami

Trener reprezentacji Polski do lat 18 (rocznik 2004) Marcin Brosz przedstawił listę zawodników powołanych na zgrupowanie, które odbędzie się w Rącznej w dniach 8-9 marca. Wśród powołanych są trzej legioniści - bramkarz Maciej Kikolski, boczny pomocnik Dawid Niedźwiedzki i napastnik Wiktor Kamiński. Lista powołanych zawodników: Kamil Duda (Chełmianka Chełm), Jan Ziewiec (Cracovia), Antoni Kozubal (Górnik Polkowice), Nikodem Zielonka (Górnik Zabrze), Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok), Radosław Seweryś (Korona Kielce), Wiktor Kamiński(Legia Warszawa), Maciej Kikolski (Legia Warszawa), Dawid Niedźwiedzki (Legia Warszawa) , Mateusz Kowalczyk (ŁKS Łódź), Kacper Chełmecki (ŁKS Łagów), Dawid Winiarski (Olimpia Elbląg), Mateusz Lipp (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Hubert Pilarz (Polonia Warszawa), Jakub Okusami (Polonia Warszawa), Mateusz Niedziałkowski (Raków Częstochowa), Mateusz Jezierski (Raków Częstochowa), Łukasz Makarski (Raków Częstochowa), Łukasz Gerstenstein (Śląsk Wrocław), Jakub Jezierski (Śląsk Wrocław), Kacper Skrobiański (Wisła Kraków), Igor Drapiński (Wisła Płock), Mateusz Chmarek (Zagłębie Lubin), Jakub Kolan (Zagłębie Lubin), Szymon Weirauch (Zagłębie Lubin).

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.