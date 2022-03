Magiera: Nie wyobrażam sobie, że Legia spadnie z ligi

Piątek, 4 marca 2022 r.

- Moim zdaniem to bardziej my potrzebujemy punktów aniżeli Legia. Nie jesteśmy zadowoleni z miejsca, w którym się znajdujemy, choć wiem, że w Warszawie też nie są. Legia przyzwyczajała kibiców do tego, że gra o pierwsze miejsce. Po ostatnim sezonie i bardzo udanym początku obecnego liczyliśmy, że też będziemy w górnej części tabeli. Byliśmy najdłużej niepokonani w Ekstraklasie, a teraz jesteśmy jedynym zespołem, który od siedmiu meczów nie wygrał - mówi przed poniedziałkowym meczem trener Śląska Wrocław, Jacek Magiera.



- Mamy swoje do zrobienia, chcemy złapać serię zwycięstw i jedziemy po to, by w Warszawie wygrać. Doceniamy klasę rywala, bo Legia jest "topowym" klubem Polski, ale ja patrzę na piłkarzy Śląska. Kto jest faworytem? Nie chcę o tym mówić, podobnie jak przed meczem z Zagłębiem. Dla mnie najistotniejsze jest, by drużyna była dobrze przygotowana pod względem mentalnym i sportowym, by podjąć rywalizację o zwycięstwo w Warszawie.



- Znamy się bardzo dobrze z Aleksandarem Vukoviciem. Przyszedł do Legii w 2001 roku. Zadebiutował w Chorzowie, w zwycięskim meczu z Ruchem. Znamy się od 21 lat. Przeżyliśmy bardzo wiele jako piłkarze i trenerzy. Pracowaliśmy ze sobą w sztabie. Wiem, że to oddany człowiek z dobrym sercem, charakterny. Zrobi wszystko, by jak najlepiej pracować. Będzie to mecz dwóch różnych trenerów. Jeden będzie skakał, drugi spokojnie stał przy linii. Zajmuję się sobą, a nie nim.



- Jeżeli chodzi o rozegrane do tej pory mecze, przed spotkaniem nigdy nie miałem żadnych wątpliwości co do wystawionej jedenastki. Było kilka dyskusji, ale nie było tak, że nie miałem przekonania. Po meczu różne sytuacje mają miejsce, błędy, na boisku zdarzają się zachowania trudne do zrozumienia. Przed spotkaniem trzeba zdecydować kto gra, po meczu oceniamy i wyciągamy wnioski.



- Nie wyobrażam sobie, że Legia spadnie z ligi. Byłem w tym klubie 23 lata i prawie całe piłkarskie życie spędziłem w Warszawie. W największym stopniu zawdzięczam im to, gdzie jestem dziś. Przede wszystkim w tej chwili liczy się dla mnie Śląsk. Legia ma swojego trenera, Aleksandara Vukovicia. On jest odpowiedzialny za wyciągniecie jej z tego miejsca. Na dziś myślę, że jest to odpowiednia osoba.