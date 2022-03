Jak informuje weszło.com, po sezonie z Legii Warszawa odejdzie wicedyrektor sportowy, Paweł Tomczyk. Do Legii trafił 1 grudnia. Początkowo pomagał ówczesnemu dyrektorowi sportowemu Radosławowi Kucharskiemu, ale ten 27 grudnia odszedł z klubu i jego miejsce zajął Jacek Zieliński.

Wert - 40 minut temu, *.centertel.pl Hahahahahahahahahahahahahahahahahaha odpowiedz

666 - 46 minut temu, *.chello.pl PARANOJA!!!!! odpowiedz

WSZYSCY!POLSCY!piłkarze!z!ligi!roSYJSKIEJ! DO LEGII! - 51 minut temu, *.168.167 NASTĘPNE BŁĘDY MIODUSKIEGO, ILE JESZCZE!?MIODUSKI SZUKAJ MILIONÓW NA GWIAQZDY ŚWIATOWEJ PILKI A NIE SŁUCHAJ POLSKIEJ MYŚLI SZKOLENIOWE BĄDŻ FANATYCZNYM WŁAŚCICIELEM ALBO ODEJDŻ!NIE MASZ INNEGO WYJŚCIA! odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl No to się pan z Rakowa napracował i pewnie naharował że szok. A kasa leciała. Miał być super gość a wyszło jak zwykle w LEGII ostatnimi czasy. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki odpowiedz

