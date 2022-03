Bilety na mecz z Bruk-Betem Termaliką: Kobiety za 8 zł!

Piątek, 4 marca 2022 r. 22:49 źródło: Legionisci.com

We wtorek, 15 marca o godzinie 18:45, Legia Warszawa rozegra zaległy mecz 5. kolejki Ekstraklasy z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie. Bilety są dostępne w kasach na stadionie Legii Warszawa oraz w systemie online. Klub przygotował specjalną ofertę z okazji Dnia Kobiet.



W dniach 4-8 marca każda kobieta będzie miała możliwość zakupu biletu w cenie 8 zł na dowolną trybunę z wyjątkiem strefy biznes. Kobiety, które posiadają karnety, otrzymają voucher na darmowy bilet przypisany do konta kibica dla osoby towarzyszącej. Obowiązuje również zniżka 30% na produkty nieprzecenione w sklepie stacjonarnym Legia FanStore.



Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-19:00, w soboty od 10:00 do 17:00, w niedziele od 10:00 do 16:00, a w dniu meczu od godziny 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania.



UWAGA Ze względu na zmianę systemu biletowego, warto zwrócić uwagę na nośnik biletu, który został wybrany podczas zakupu. Przy bramkach wejściowych przed stadionem można użyć wyłącznie jednego nośnika - tego, który został wskazany w systemie biletowym (Karta Kibica, PDF - wydrukowany bilet lub SMS/Wallet - bilet zapisany w telefonie).