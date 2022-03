Sparing: Legia II Warszawa 2-0 Warta Sieradz

Komentarze (2)

Ja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie rozumiem dlaczego strzalek nie dostanie szansy zamiast drewnianego Rosolka.

Dobrze sie zaprezentowal na obozie i co? i ta cala sytulacja pokazuje innym mlodym ze nie warto sie z Legia wiazac bo co by sie nie robilo to szansy sie nie otrzyma.

Poczekajmy kilka kolejek i Kostorz ktory zostal odpalony strzeli kilka waznych bramek a na koniec sezonu zostanie mistrzem Polski odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Ja: Ale przeciez Kostorz dla nas juz strzelal pare waznych bramke i zostal mistrzem Polski. Slaby przyklad, Kacper akurat szanse dostawal nawet jak na nie nie zaslugiwal, a ze trapily go kontuzje to juz niczyja wina. Ale Strzalek racja. Wygrany zgrupowania i 0 szans, a jednoczesnie Skibicki, ktory mial isc na wypozyczenie ale Vuko mowil, ze zapracowal na obozie to zostaje. Teraz mowi, ze to od pilkarzy zalezy ile beda grac. I dlatego katuje nas Pekhartem jak kiedys Kulenoviciem, Rosolkiem, ktory odbija sie od rywali jak od sciany, kolejne szanse, ktorych nie wykorzystuja, dostaja Skibicki z Ciepiela, a Strzalek nic. I do tego pozycja Strzalka, kreatywny ofensywny pomocnik, ktorych nam brakuje... odpowiedz

