Marek Kania 20. na MŚ w wieloboju sprinterskim

Marek Kania zakończył mistrzostwa świata w wieloboju sprinterskim w norweskim Hamar na miejscu 20. z wynikiem 107.895 pkt. Legionista w dzisiejszym wyścigu na 500 metrów uzyskał gorszy czas niż pierwszego dnia rywalizacji - 35,81 sekundy (+1,04s), co dało mu przedostatnią, 19. lokatę. Marek nie wystartował w drugim wyścigu na 1000 metrów i końcowej klasyfikacji wieloboju sprinterskiego zajął 20. miejsce, wyprzedzając jedynie... świetnego Kanadyjczyka, Laurenta Dubreuila, który w czwartek miał najlepszy czas na 500 metrów i trzeci wynik na dwukrotnie dłuższym dystansie, ale nie wystartował w obu piątkowych wyścigach. W sobotę Marek Kania wystartuje jeszcze w wyścigu drużynowym (3 okrążenia) w sprincie. W polskiej drużynie wystartują Marek Kania, Damian Żurek i Piotr Michalski. Początek rywalizacji o 20:55.

