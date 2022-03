Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Śląsk Wrocław przeprowadzi stacja TVP Sport i Canal+ Sport. Początek o godzinie 19:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - ŚLĄSK FORTUNA: 1 1.9 X 3.55 2 4.5

Darek - 12 minut temu, *.chello.pl Skibicki na ławce więc zaczynamy w 11. odpowiedz

xxx - 35 minut temu, *.chello.pl Ślisz , czarno to widzę .... odpowiedz

KibicL - 54 minuty temu, *.vectranet.pl A co z Borucem? Nie minęła mu jeszcze ta kara czy poszedł całkiem w odstawkę? odpowiedz

lucho_83 - 52 minuty temu, *.chello.pl @KibicL: Ostatni mecz pauzy. odpowiedz

fff - 55 minut temu, *.52.135 Ukraińca nie ma w składzie, bo został powołany do wojska? Wie ktoś jak to wygląda u nich? Czy po zakończeniu działań zbrojnych wszyscy młodzi i zdolni poniosą konsekwencję za nie stawienie się?(np. w Polsce jest obowiązek jeśli jesteś zdolny), bez złośliwości odpowiedz

KrystekLegia - 56 minut temu, *.chello.pl Tylko Zwycięstwo..... odpowiedz

ja - 59 minut temu, *.t-mobile.pl Kolejny raz Vuco otwierdza ze uj z niego nie znawca od pilki .

Rosolek ? serio? odpowiedz

Cyniek - 47 minut temu, *.. @ja: a kogo ma wystawić Lopesa odpowiedz

... - 32 minuty temu, *.wtnet.de @Cyniek : Ernest Muci. Rosołek,Skibicki i Włodarczyk mają problem nawet z przyjęciem piłki,ona po prostu im przeszkadza. Vuko wpuszcza Rosołka,gdyż według niego lepiej pracuje w defensywie. odpowiedz

ja - 5 minut temu, *.t-mobile.pl @...: Vuco potrzebuje defensywnego napastnika :D odpowiedz

grzesiek - 7 sekund temu, *.centertel.pl @ja: kur** zaraz wyjde z siebie. No a kogo ma wystawic jak nie rosolka. Nawet jak chlopak nie jest jakis mega zdolny to laduje tr bramy. W wwznym meczu z lechem dziabnął a ostatnio z zaglebiem chyba. Dzieki niemu wazne meczr wygrywamy odpowiedz

