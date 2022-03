Komentarze (45)

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl GDZIE JEST TERAZ WSZOŁEK PANIE MICHNIEWICZ ?! odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net Rosołek gra kosztem Mucciego bo jest na sprzedanie.... Sytuacja jak z Carlitosem i Kulenoviciem. Nie napiszę tego mioduskiego przebiegłego szczura! odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net Nienawidzę tego mioduskiego* odpowiedz

grzesiek - 52 minuty temu, *.centertel.pl @bum: rosolek jest tez tym na kogo stawial i stawia i kogo sprowadzil Vuko....



A jak tam z tym Wszolkiem powiedz lepiej? Dobrze ze go sprowadzilismy czy zle? odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ale Josue to jest taki technik że łeb urywa. Piękne piłki gość zagrywa. Ale największy problem jest z napastnikami. Pekhart, Lopez to jest szrot. Tu potrzeba takiego jak Ljuboja czy Nikolic. odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A po tym spektakularnym widowisku na konferencji prasowej trener Vuco powie ze to był ciężki mecz..mecz walki i inne bzdury.

To co oni wyprawiają to jest kabaret jakiś.

Nawet to że teraz strzelili to tylko dzięki temu że Śląsk dostosował się do poziomu Legi w tym meczu odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie wierzę zostawił Slisza zdjął Albana????????????????????i Lopesa.Juz to słyszę musimy szanować ten punkt...hahaha...dramat poziom okręgówki tylko zaangażowanie mniejsze... odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl Kiedyś, w boksie, za udawanie walki, sędzia mógł orzec obustronną dyskwalifikację. Ten mecz, to dokładnie ten przypadek. Ten facet z numerem "25" na białej koszulce, to steward? odpowiedz

Loslobos - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl No i chu.. od 50 minuty nie ma Legii. A niech spadną to jest dno jedynie Portugalczyk walczy. Wszyscy do wymiany Miszta wybija piłki jak za czasów ciągłych porażek i też tak broni odpowiedz

Kudlaty - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wysłać ich do ukrainy do legi cudzoziemskiej tam moze cos strzelą odpowiedz

Ewelina - 1 godzinę temu, *.chello.pl Takie mecze powinni Ukraińcy pokazywać ruskim jeńcom w ramach tortur odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Lololo Śląsk przetrwał szaleńcze ataki Legii w pierwszej połowie i ciśnie Nas niemiłosiernie.Risolek Slisz serio są na boisku...Muci i Kastrati na plac odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wczoraj oglądałem turniej juniorów U13 na Łabiszynskiejj to te dzieci ktore tam grały to by ich zabiegały na boisku.

A WKŁADY do koszulek z pierwszej drużyny to powinny oddać sprzęt zgasic światło i oddać na cele społeczne swoje pęsje bo albo mają amnezję i zapomnieli jak się gra w piłkę albo mają już na tą drużynę całkowicie wywalone bo kasa i tak się zgadza

GDZIE TA WIELKA LEGIA PREZESIE??? odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Mecz powinien zostać przerwany, oba zespoły natychmiastowo zdegradowane, a liga zmniejszona do 16 drużyn. Wyniki meczów z udziałem Legii i Śląska powinny zostać unieważnione. Nie pozwólmy dłużej kompromitować Ekstraklasy. Nie ma usprawiedliwienia dla takich parodystów. odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zęby bolą jak się patrzy na to widowisko.

Jak usłyszę po tym meczu że znowu byli lepsi mieli przewagę itd to będzie jakiś dramat.

Nie wiem Vuco widzi na tych treningach i tak ładnie o tym opowiada ale na boisku tego nie widać. Obie drużyny kopia się po czołach i męczą siebie i widzów.

1 liga coraz bliżej i coraz bardziej realne patrząc na to wyczyniają na boisku. odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nie wiem czy jakas taktyka w ogóle na mecz została wymyślona? odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Ale tragedia.Boje się już tych pojedynków z drużynami z pierwszej dziesiątki. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zenua tego się nie da oglądać. odpowiedz

Zielu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ło matko i córko odpowiedz

Julon - 2 godziny temu, *.timplus.net Poziom 3 ligi odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl 1 połowa dramatyczna! Nie widać nawet odrobiny zaangażowania by wygrać ten mecz! odpowiedz

Fans comments..... - 2 godziny temu, *.47.118 People on the pitch don't kick their forehead with their heels today ... Eyes are bleeding ...

odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jeden celny strzał. odpowiedz

Miki55 - 2 godziny temu, *.chello.pl Dno dna i pół metra mułu. Obie te ekipy nadają się do III ligi. Takiej kopaniny jeszcze nigdy nie widziałem. Po meczu z Górnikiem myślałem że coś się ruszyło ale niestety to było tylko pierdnięcie. To nie są piłkarze to jakieś pi...y. odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Bije się, żeby ktoś się dziś na boisku piętą w czoło nie kopnął... Oczy krwawią... odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dramatico dali plastra Josue i nie ma gry..postawy wirtuoza Slisza nie skomentuje.. odpowiedz

Kielonek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Strzały Slisza..... On w ogóle to trenuje? odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.mm.pl Powtórzę Slisz zdaj sprzęt...karykaturo piłkarska odpowiedz

Peter Mokotuff - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Slisz straszne nie porozumienie … odpowiedz

Inwalidzi - 2 godziny temu, *.chello.pl To wkłady z wrocławia graja tragicznie więc jak Legia to przegra to pokaże wszytkim jaka jest wielka… odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.mm.pl Slisz to jednak kaleka.

Pierwszy kontakt z piłką piszczel aut, drugi strzał po rożnym przekopał Ł3. Trzeci kontakt podanie do Wszołka na aut.Kto go tu wziął? Wolny jak niepełnosprawny żółw z całym szacunkiem do żółwi. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Skibicki na ławce więc zaczynamy w 11. odpowiedz

xxx - 3 godziny temu, *.chello.pl Ślisz , czarno to widzę .... odpowiedz

KibicL - 4 godziny temu, *.vectranet.pl A co z Borucem? Nie minęła mu jeszcze ta kara czy poszedł całkiem w odstawkę? odpowiedz

lucho_83 - 4 godziny temu, *.chello.pl @KibicL: Ostatni mecz pauzy. odpowiedz

fff - 4 godziny temu, *.52.135 Ukraińca nie ma w składzie, bo został powołany do wojska? Wie ktoś jak to wygląda u nich? Czy po zakończeniu działań zbrojnych wszyscy młodzi i zdolni poniosą konsekwencję za nie stawienie się?(np. w Polsce jest obowiązek jeśli jesteś zdolny), bez złośliwości odpowiedz

KrystekLegia - 4 godziny temu, *.chello.pl Tylko Zwycięstwo..... odpowiedz

ja - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Kolejny raz Vuco otwierdza ze uj z niego nie znawca od pilki .

Rosolek ? serio? odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.. @ja: a kogo ma wystawić Lopesa odpowiedz

... - 3 godziny temu, *.wtnet.de @Cyniek : Ernest Muci. Rosołek,Skibicki i Włodarczyk mają problem nawet z przyjęciem piłki,ona po prostu im przeszkadza. Vuko wpuszcza Rosołka,gdyż według niego lepiej pracuje w defensywie. odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @...: Vuco potrzebuje defensywnego napastnika :D odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @ja: kur** zaraz wyjde z siebie. No a kogo ma wystawic jak nie rosolka. Nawet jak chlopak nie jest jakis mega zdolny to laduje tr bramy. W wwznym meczu z lechem dziabnął a ostatnio z zaglebiem chyba. Dzieki niemu wazne meczr wygrywamy odpowiedz

Biała Sila - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @grzesiek: No można wyjść ,rozumiem ,pozdrawiam odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.wtnet.de @grzesiek: oglądasz qrwa mecz??? Ani raz chłop nie podał do przodu,zero dryblingu,zero pomysłu co zrobić z piłką jak już mu podadzą. Bo mnie qrwa krew zaleje odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: o czym ty czlowieku piszesz o jakims farstrzefarfojakimsclulil lechowi 2 sezony temu to skibicki powinien grac kazdy mecz po 90 minut bo tez strzelil lechowi i to jaka odpowiedz

