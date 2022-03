Konferencja pomeczowa

Vuković: Zwycięstwo z dedykacją dla ambasadora Cichockiego

Poniedziałek, 7 marca 2022 r. 21:26 Fumen, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Legii): Na pewno odnieśliśmy bardzo ważne i cenne zwycięstwo po trudnym meczu. Zresztą spodziewaliśmy się, że będzie ciężko, że będzie dużo walki i gry na styku. Dziś żadna z drużyn nie popełniała dużych błędów w obronie. My graliśmy solidnie i broniliśmy się kompaktowo. Zresztą Śląsk wyglądał podobnie.



Wydaje się, że w takich meczach konsekwencja w dążeniu do swojego momentu jest istotna. Ważne, żeby być gotowym, żeby potrafić wykorzystać tę sytuację. W pierwszej połowie bliski szczęścia był Tomas Pekhart. W drugiej połowie, po genialnym zagraniu nieprzeciętnego piłkarza, Paweł Wszołek znalazł się w sytuacji bramkowej. Chwała mu, że wykorzystał ją ze spokojem.



Postawę drużyny oceniam na plus. Nie pozwoliliśmy wrocławianom wykreować zbyt wiele sytuacji ofensywnych. Jeszcze do niedawna nie potrafiliśmy wygrywać, a teraz kolejny raz zwyciężamy i to jest duża rzecz. Oczywiście nie sądzę, że teraz będzie łatwiej. Chcemy mieć taką postawę, żeby mimo trudności w meczach, potrafić osiągnąć swój cel.



Maik Nawrocki był zagrożony czwartą żółtą kartką od dłuższego czasu. Dziś został ukarany w ten sposób i szkoda, że go zabraknie w piątek, bo jest w dobrej formie. Jest z nami Artur Jędrzejczyk i to był pierwszy moment, kiedy znalazł się w kadrze meczowej po kontuzji. Na pewno jest kandydatem do gry w piątek, ale chcę postępować z nim spokojnie, bo wraca po dłuższej przerwie. Także zobaczymy, bo w kadrze jest Lindsey Rose. Zmiana ustawienia sprawiła, że usiadł na ławce, ale jest brany pod uwagę i mamy jeszcze kilka dni na podjęcie decyzji.



Zwycięstwo chcę dedykować ambasadorowi Polski w Kijowie. Pan Cichocki martwi się o wynik Legii, więc w tej sytuacji to jest rzecz wyjątkowa. Życzę panu Bartoszowi spokojnych i bezpiecznych dni. Dziękuję, że w takich chwilach jest z Legią.