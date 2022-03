Wieteska: Tu trzeba się napieprzać

Poniedziałek, 7 marca 2022 r. 21:07 Mishka, źródło: C+ Sport

- Kluczowe dziś było, żeby zdobyć 3 punkty. Wiemy, jak ważne to dla nas punkty - powiedział po meczu ze Śląskiem Wrocław Mateusz Wieteska.



- Wyszliśmy ze strefy spadkowej, ale musimy być cały czas skupieni, grać z determinacją i motywacją, żeby wygrywać. Teraz czekają nas ważne spotkania, z bezpośrednimi rywalami w tabeli. Jesteśmy w stanie wygrywać, próbujemy, nie zawsze się udaje. Gdzieś z tyłu głowy to siedzi. Wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji, ale sami wpadliśmy w to bagno i sami z niego wyjdziemy. Na pewno nasza gra będzie lepsza. Mentalnie widzę poprawę. Na początku rundy nie wygrywaliśmy, ale jakieś punkty zdobywaliśmy. Wiedzieliśmy, że z biegiem czasu będzie lepiej. Dzięki Bogu, tak jest, ale nie możemy zapominać, że jeszcze dużo kolejek przed nami. Musimy być świadomi naszej sytuacji. Przeciwnicy nie przyjadą i nie położą się przed nami, tu trzeba się - za przeproszeniem - napieprzać i wyrywać te punkty. Dziś pokazaliśmy determinację i chęć wygrania i chwała za to. W tym meczu więcej było wybijania piłek niż grania, ale obie drużyny się do tego dostosowały. My stwarzaliśmy jednak więcej sytuacji i jedną udało się wykorzystać.