Oceny legionistów za mecz z Śląskiem

Środa, 9 marca 2022 r. 07:40 Woytek, źródło: Legionisci.com

Sześciu zawodników otrzymało pozytywne oceny za poniedziałkowy mecz ze Śląskiem Wrocław. Najwyżej oceniliście występ Josue - 4,8 w skali 1-6. Najniższe noty trafiły do Filipa Mladenovicia i Macieja Rosołka - 2,4. W sumie oceniało 889 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,1.



Josue 4,8

Wszołek 4,0

Wieteska 3,8

Miszta 3,6

Johansson 3,5

Nawrocki 3,4

Celhaka 2,9

Rafael Lopes 2,9

Kastrati 2,7

Muci 2,7

Sokołowski 2,6

Slisz 2,5

Pekhart 2,5

Mladenović 2,4

Rosołek 2,4



