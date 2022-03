Cegiełki do nabycia na meczu siatkarzy

Na dzisiejszym meczu siatkarskiej Legii z Zaksą Strzelce Opolskie, każdy kibic naszego klubu będzie mógł wesprzeć finansowo naszą sekcję, która zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Nasz zespół, będący beniaminkiem I ligi, spisuje się świetnie w obecnych rozgrywkach, ale siatkarskiej Legii brakuje funduszy na bieżące wypłaty. Najlepszą formą wsparcia dla drużyny będzie liczne przybycie na dzisiejszy mecz, który o godzinie 17:00 rozegrany zostanie w hali OSiR Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2a. Przy wejściu do hali nabywać można bilety (20 zł normalny, 10 zł ulgowy), a także specjalne cegiełki (10 zł) na dalszy rozwój sekcji.

