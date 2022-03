Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 5 marca 2022 r. 19:46 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi rozpoczęli rozgrywki od wysokiej porażki z Polonią. Również juniorzy młodsi ponieśli porażkę 0-4, z AP Jagiellonią Białystok. W CLJ U15 Legia wygrała 1-0 z Widzewem, a gracze o rok młodsi pokonali 6-1 Lecha Poznań 2008. Zespół U12 triumfował w turnieju Talent Cup. Legia U11 rywalizowała w festiwalu gier w Pradze. UWKS Legia'03 pokonała 3-0 A-klasowe rezerwy Ząbkovii Ząbki, po hat tricku Gozdalika.



CLJ U18: Legia Warszawa 03/4 0-4 (0-1) MKS Polonia Warszawa

Gole:

0-1 45+1 min. Kacper Jakóbczyk (z dystansu)

0-2 49 min. Bartosz Biedrzycki

0-3 67 min. Kacper Śmiglewski

0-4 72 min. Jakub Kwiatkowski (sam., as. Antoni Grzelczak)



Strzały (celne): Legia 13 (5) - MKS Polonia 19 (8)



Legia: Maciej Kikolski - Jakub Kwiatkowski, Sebastian Kieraś (75' Oskar Lachowicz [05]), Kacper Wnorowski, Patryk Romanowski - Kacper Knera, Patryk Pierzak, Jordan Majchrzak - Dawid Kiedrowicz (53' Jakub Jędrasik [05]), Patryk Kamiński (53' Dawid Niedźwiedzki) , Kacper Skwierczyński (66' Maddox Sobociński)

Rezerwa: Jakub Kowynia, Jakub Rutkowski, Patryk Winiarski

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



CLJ U17: AP Jagiellonia Białystok '06 4-0 (3-0) Legia Warszawa 05/6

Gole:

1-0 3 min. Alan Rybak

2-0 24 min. Eryk Kozłowski

3-0 38 min. Alan Rybak

4-0 62 min. Patryk Drygiel



CLJ U15: Widzew Łódź '07 0-1 (0-0) Legia Warszawa U15

Gol:

0-1 74 min. Jakub Adkonis (as. Mikołaj Kotarba)



Sparing: Legia U14 6-1 (3-0) Lech Poznań '08

Gole:

1-0 26 min. Daniel Wyrozumski (as. Daniel Foks)

2-0 30 min. Juliusz Rafalski

3-0 33 min. gracz testowany (as. Daniel Foks)

4-0 62 min. gracz testowany

5-0 66 min. Daniel Wyrozumski (as. Bartłomiej Leszczyński)

6-0 75 min. Oliwier Puto (as. Barłomiej Leszczyński)

6-1 79 min.



Strzały (celne): Legia 26 (17) - Lech 6 (4)



Legia: Jan Bienduga, Marcel Grzejda - Daniel Foks, Marceli Żek, Antoni Sobolewski, Filip Nieckarz, Juliusz Rafalski, Mikołaj Jasiński, Daniel Wyrozumski, Piotr Bzducha, Oliwier Puto, Maksymilian Dołowy, Maciej Chojnowski, Patryk Mackiewicz, Kacper Borowiec, Bartłomiej Leszczyński, gracze testowani

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Turniej "Talent Cup (rocznik 2010 i mł.):



Doskonała postawa młodych legioistów na turnieju organizowanym przez UKS Talent Warszawa. Dzięi dobrej skuteczności, ale i uważnej grze w obornie podopiecznym Jakuba Zapaśnika udało się zakończyć rywalizację bez straty gola, w 7 rozegranych meczach.Co warte podkreślenia, popisy indywidualnie, choć liczne, nie stały na przeszkodzie efektywności gry.

W turnieju udział wzięły: Legia Warszawa, Talent Warszawa, Znicz Pruszków, Podlasie Biała Podlaska, Łódzka Akademia Futbolu, Junior Białystok, GKS Bełchatów i Radomiak Radom. Mecze rozgrywano systemem "każdy z każdym".

Na koniec odbyła się dekoracja wszystkich uczestników. Wybrano również drużynę gwiazd turnieju, z reprezentantami każdej drużyny. Najlepszym bramkarzem został Fabian Dzida z Podlasia Biała Podlaska, zaś MVP turnieju - Xavier Dąbkowski.



Legia U12 (rocznik 2010): Franciszek Golański, Olaf Szczęsny, Dawid Rodak, Oskar Putrzyński, Kacper Jaczewski, Tymon Płoszka, Aleksander Badowski, Mateusz Pawłowski, Krzysztof Krzemiński, Olivier Pruszyński oraz gracze testowani i klubów partnerskich.

Trener: Jakub Zapaśnik



UWKS Legia 02-4 3-0 Ząbkovia II Ząbki (A klasa)

Gole: Karol Gozdalik (x3)