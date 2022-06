Zgrupowanie w Austrii

Fieberbrunn: Mocny start

Czwartek, 23 czerwca 2022 r. 00:17 Woytek, źródło: Legionisci.com

Zgrupowanie w Austrii rozpoczęło się z wysokiego C. Pierwszy trening rozpoczął się o godzinie 17:40, a skończył po ponad 120 minutach.



Fotoreportaż z treningu - 74 zdjęcia Woytka



Zanim jednak piłkarze przystąpili do pracy, trener Kosta Runjaić przywitał nowych zawodników, a także grupę młodych i rekonwalescentów. Największe owacje kolegów zebrał Mattias Johansson, a Artur Jędrzejczyk podłączył się do grupy młodych, czym wywołał sporo śmiechu.



- Niektórzy mają zaległości jakieś 50 km mniej w nogach, więc teraz będziemy musieli rano i wieczorem pracować nad nadrobieniem tych zaległości - powiedział szkoleniowiec i dodał, że liczy na skupienie, dobrą atmosferę pracy podczas obozu.







Pierwsze 25 minut to aktywacja dyrygowana przez Stergiosa Fotopoulosa. Zawodnicy rozciągali różne partii mięśni na przygotowanych stacjach. Następnie zostali podzieleni na trzy grupy i wymieniali podania. Kolejnym elementem treningu były gierki na małe bramki. Zawodnicy musieli wykonać co najmniej osiem podań i następnie skierować piłkę do siatki. Następnie w dwóch grupach odbywała się praca taktyczna. Trenerzy Kosta Runjacić i Aleksandar Rogić przekazywali na bieżąco podopiecznym uwagi i założenia, których realizacji oczekują w najbliższych tygodniach - była praca nad wyprowadzeniem piłki ze strefy obronnej pod pressingiem.



Gdy już wszyscy liczyli na to, że trening dobiega końca, na zawodników czekała seria biegów. Po kilku okrążeniach na wysokiej intensywności zawodnicy wydawali z siebie różne odgłosy sugerujące zmęczenie, tymczasem Grek zdecydował, że przed nimi jeszcze druga seria biegania. Po ponad 120 minutach pracy wszyscy podziękowali sobie za dobrze wykonaną pracę i szybko udali się do hotelu.



- Jeszcze 10 minut temu czułem się całkiem dobrze - skomentował Robert Pich schodzący z boiska.



Na środę zaplanowano dwie jednostki treningowe o 10:30 i 17.