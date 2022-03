Historia stadionu Legii: Legijne ostatki na Forcie Bema (2022 r.)

Na Forcie Bema od połowy lat 90. działało wiele legijnych sekcji. W ostatnich latach ich liczba maleje. Sekcja zapaśnicza, z powodu ciągłego odcinania mediów, przeniosła się zupełnie do Legia Fight Club przy Łazienkowskiej. Budynek, który przez ponad ćwierć wieku był domem wielkich zapaśników naszego klubu, w tym medalistów igrzysk olimpijskich, ma już nowe przeznaczenie. Fotoreportaż z Fortu Bema - 28 zdjęć Bodziacha Budynek znajdujący się bardzo blisko trasy S8 został wyremontowany przede wszystkim wewnątrz i obecnie znajduje się w nim strzelnica pneumatyczna, zarządzana przez prywatną firmę. Dawny hotel Legia , po ogłoszeniu upadłości przez CWKS, z roku na rok popadał w ruinę. Właściwie całe jego wnętrze zostało splądrowane. W ostatnich miesiącach budynek został odnowiony - zarówno jego elewacja, jak i wnętrze. Zniknął niestety historyczny napis "CWKS Legia" (pod godłem narodowym), który znajdował się na fasadzie budynku, zlikwidowano również "altanowe" zadaszenie wejścia głównego i napis "Hotel Legia" na nim umieszczony, jak również pozostałe legijne tablice z elewacji ("85 lat CWKS Legia w służbie polskiego sportu" oraz "Hotel CWKS Legia"). Budynek został ogrodzony, wokół niego zrobiono chodniki, przygotowano nowe latarnie i nasadzenia, a wewnątrz powstały mieszkania dla wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego usunęła pozostałości napisu "CWKS Legia". W budynku przy Waldorffa 34 mieści się obecnie Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Naprzeciwko z kolei kilka lat temu Profbud wybudował pierwsze osiedle mieszkaniowe na terenie Fortu Bema (ul. Waldorffa 41), gdzie od 2018 roku mieści się Osiedle Awangarda. Część budynków na terenie Fortu Bema została zniszczona lub częściowo spalona. Obecnie odbudowywana jest m.in. willa generalska, która wpisana została na listę zabytków, a przed 10 laty ucierpiała w pożarze. Na terenie Fortu funkcjonuje jeszcze sekcja kolarska Legii, choć zmieniła swoją lokalizację. Zdecydowanie najlepiej radzi sobie Klub Bokserski Legia mieszczący się w budynku przy ul. Waldorffa 31. W tym miejscu od lat trenowali wielcy pięściarze naszego klubu (po przenosinach z sali bokserskiej pod trybuną Krytą stadionu przy Łazienkowskiej), m.in. medalista IO w Barcelonie, Andrzej Gołota. Z kolei budynek przy ul. Waldorffa 17 z zewnątrz nie prezentuje się najlepiej, ale wewnątrz jest bardzo dobrze wyposażona siłownia i wszelkie potrzebne sprzęty na potrzeby sekcji podnoszenia ciężarów Legii Warszawa. Niestety, w ostatnich latach liczba legijnych sztangistów znacznie spadła (koniec kariery zawodniczej Aleksandry Mierzejewskiej), co przekłada się na brak wyników na arenie krajowej, o międzynarodowych startach nie wspominając. Fotoreportaż z Fortu Bema - 28 zdjęć Bodziacha fot. Bodziach

