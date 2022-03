Futsal

W sobotę mecz futsalistów z Rekordem

Czwartek, 10 marca 2022 r. 13:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed drużyną futsalistów Legii bardzo trudne zadanie - rywalem w najbliższą sobotę będzie najlepszy zespół obecnych rozgrywek i zarazem faworyt do kolejnego mistrzostwa Polski, Rekord Bielsko-Biała. Bielszczanie w tym sezonie punkty tracili tylko dwukrotnie.



W październiku zeszłego roku przegrali w Opolu z Dremanem Komprachcice 2-3, a trzy tygodnie później zremisowali 3-3 na własnym parkiecie z Futsalem Leszno. Pozostałych 16 spotkań pewnie rozstrzygnęli na swoją korzyść. Rekord to najskuteczniejszy zespół w całej lidze, ze średnią strzelanych bramek 5,7 na mecz. Jednocześnie są drużyną, która traci najmniej bramek (34 w 18 meczach) - 1,9 na mecz.



Rekord dotarł do półfinału Pucharu Polski, w ostatnią środę w ćwierćfinale pokonując Futsal Leszno 7-3 (1-2). Najlepszym strzelcami zespołu z Bielska-Białej są Michał Marek oraz Artur Popławski, którzy zdobyli po 16 bramek. Najlepszy strzelec Legii, Mariusz Milewski ma 14 trafień na swoim koncie.



Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu będą goście. Legia w meczu z Constractem Lubawa, a przynajmniej w pierwszej części tego spotkania, pokazała, że potrafi przeciwstawić się drużynom z najwyższej półki. Czy uda się jednak zagrać na takiej intensywności przez pełnych 40 minut? O ile porażka z zespołem z Lubawy nie była wielką niespodzianką, choć szkoda niewykorzystanej szansy (legioniści prowadzili 3-1, a przegrali 3-6), żałować można przede wszystkim straty punktów w wyjazdowym meczu z AZS-em UG Gdańsk (porażka 3-5), gdzie również warszawiacy pewnie prowadzili, a w ostatnich kilku minutach roztrwonili wypracowaną w pierwszej połowie przewagę.



Początek sobotniego meczu z Rekordem o godzinie 18:00 w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18. Zapraszamy kibiców do wspierania naszej drużyny. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne) do kupienia na Legiafutsal.abilet.pl oraz w dniu meczu przy wejściu do hali.



Termin meczu: sobota, 18 marca 2022 roku, g. 18:00

Adres hali: ul. Gładka 18 [OSiR Włochy]

Ceny biletów: 10 złotych (ulgowe) i 15 złotych (normalne)