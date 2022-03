Runjaic blisko Legii?

– Sądzę, że Kosta Runjaic jest dziś bardzo blisko Legii Warszawa. Nie wiem, czy w ostatnich dniach podpisał już jakieś dokumenty, wiem, że takie były już przez Jacka Zielińskiego szykowane – powiedział Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu". Niemieckie media informują, że szkoleniowcem Pogoni zainteresowane jest Schalke 04. – Słuchajcie, jeśli ktoś nie do końca interesuje się piłką niemiecką, to może nie mieć pojęcia, czym jest Schalke 04 i jaki wielki to klub. Nawet jeśli prowadzisz go w drugiej Bundeslidze i walczysz o awans, to jest to wielkie wyzwanie i znaczące miejsce pracy. Nie wiem, na jakim etapie jest sformatowanie umowy i podpisanie dokumentów z Legią przez Kostę Runjaicia, ale to numer jeden na jej liście życzeń, żeby prowadzić ten zespół od nowego sezonu – dodał Borek.

koneser polskiej piłki klubowej - 4 minuty temu, *.52.135 nieźle, zainteresowany jest 2-ligowiec i już niedługo 1-ligowiec odpowiedz

Phoenix(L)k - 12 minut temu, *.aster.pl Bliżej niż Papszun? odpowiedz

Byniu - 17 minut temu, *.vectranet.pl Nie zrozumiałem do końca to w sumie gdzie jest mu bliżej? odpowiedz

Anty czesio - 39 minut temu, *.plus.pl Nie wiem czy do 1 ligi chce przychodzić? odpowiedz

Szmu(L)ki - 40 minut temu, *.chello.pl W ostatnich latach mamy od Loczka minimalizm na maksa. To jego strategia. Dlatego pewnie zostanie Vuko na kolejny sezon - zwłaszcza, jak jakimś cudem przejdziemy raków w PP.



odpowiedz

Zbieracz kartonow - 41 minut temu, *.plus.pl Szum medialny Borka i tyle. odpowiedz

:// - 43 minuty temu, *.plus.pl Temat medialny bardziej, no chyba że niedługo nasz prezes udzieli wywiadu że jest jego wymarzonym trenerem i najlepiej przed meczem z Pogonią. odpowiedz

:o) - 56 minut temu, *.chello.pl Ogólnie mówiąc, rozsiewanie takich "newsów" to nie tylko parodia dziennikarstwa, ale i zwykłe buractwo w stosunku do Vukovica, którego poproszono o moc i który na razie daje sobie radę. No, ale to Borek... odpowiedz

Sobo(L)ew. - 50 minut temu, *.255.115 @:o): ty się słyszysz co mówisz?? Ledwo daje radę ale Ty byś go najchętniej w złote ramki włożył i zostawił na 10 lat (zadowalając się Mistrzostwem Polski co dwa lata) to maks co może on osiągnąć w tym klubie. odpowiedz

Zealley - 1 godzinę temu, *.chello.pl taka gadka jak z Papszunem; a Pogoni może to nie wyjść na dobre w walce o tytuł

po co takie coś rozsiewać odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl takie tam fake newsy - chyba chodzi o to żeby drużynę Pogoni wybić z rytmu, namieszać im w głowach etc. - pewnie jacyś kibice Pyr to promują....



Nie ma tematu jak dla mnie - niech najpierw wygra Mistrza, a potem pogadamy. Ew. szybko podpisanie kontraktu ale mordka w kubeł : ) Chociaż znając brak profesjonalizmu u Mioduskiego to podejrzewam, że będzie o tym trąbił wszędzie... : ( odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @oLaf: Zgadzam się całkowicie. Takie tematy wymagają ciszy. odpowiedz

L - 7 minut temu, *.autocom.pl @oLaf: przeciez Mioduski sie juz odsunal, po co ciagle pisac to samo? A o tym pomysle mowil juz sam Zielinski. Bez nazwisk, ale mozna sie bylo domyslec, ze o Runjaicia chodzi. A Borek to akurat lubi blysnac, ale zazwyczaj sie myli. Juz kiedys informowal, ze Legia Kuciaka do Podbeskidzia sprzedaje, a ten jednak dziwnym trafewem wolal Anglie :d odpowiedz

Obi - 1 godzinę temu, *.aster.pl Dawaj Vuko, wyprowadź nas z bagna, a Borka nie słuchaj ... to fantasta. odpowiedz

Sobo(L)ew. - 48 minut temu, *.255.115 @Obi: następny booking fantasy. Nie daj Bóg w dzisiejszym meczu powinie mu się noga i połowa albo wieksza połowa komentujących będzie go zwalniać w trybie natychmiastowym. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Tak, tak, krowa to piękny ptak. Podobno chciał do nas przyjść Klopp, ale Miodek stwierdził, że to gość bez sukcesów w profesjonalnej piłce :). odpowiedz

Paco - 3 godziny temu, *.190.43 A kim on miałby grać w Legii? Nikt o zdrowych zmysłach nie przyjdzie do nas puki jest Mioduski czyli pusta kasa. Tylko zmiana właściciela uratuje nasz ukochany klub. odpowiedz

Banan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Paco : a gdzie znajdziesz zdesperowanego "grubasa" który będzie chciał kupić klub zadłużony na blisko 200mln? odpowiedz

Paco - 1 godzinę temu, *.190.43 @Banan: właśnie za przejęcie długów nic więcej . Długi można skupić i zmusić właściciela do sprzedania odpowiedz

L - 3 minuty temu, *.autocom.pl @Paco : A w Pogoni kim gra? Odoadami z innych klubow jak Grosik, Kuchy, Kurzawa, Stolarski, Kostorz, a ty pytasz kim mialby grac w Legii jak my mamy 2 razy lepsza kadre od Pogoni? Potrenuj ortografie najpierw, a potem pisz o pilce. Tylko madrzej. "Nikt o zdrowych zmyslach nie przyjdzie do nas" najglupsze zdanie powtarzane co okienko, a potem 100 cv na biurku prezesa, Papszun z samym Mioduskim sie dogadal, teraz Runjaic negocjuje, Berg tez bedzie chetny, nie mowiac o pilkarzach lepszych klubow jak Kastrati czy Charatin, ALE KTO ROZSADNY BEDZIE CHCIAAAAAAL. No nikt, nikt nie chce w Legii byc, tylko kazdy marzy o Pogoni :d odpowiedz

bep - 3 godziny temu, *.230.191 Jakby się zgodził na współprace z kudłatesem, to bym zmienił o nim zupełnie zdanie... Po co by mu to niby było? Ma spokój (a nie wszechwiedzącego debila za prezesa), za chwilę nowy piękny stadion z infrastrukturą, a do tego niezłą jak na nasze warunki pakę idąca na mistrza z perspektywą gry w przyszłym roku w pucharach. odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.bridgefibre.net Mateusz Borek 02/05/2021 w programie "Wysoki Pressing": "(...)Z tego co wiem, praktycznie przesądzone jest przyjście Mateusza Bogusza do Legii.(...)"

Mateusz Borek wie wiecej niż sami zainteresowani.

Bredzić to każdy z nas może. Rzetelność tych influenserów powala.

odpowiedz

Papaj - 3 godziny temu, *.centertel.pl Po co miałby iść do Legii? W Pogoni ma spokojną prace, utalentowanych juniorów, poważnych ludzi na miejscu dyrektora sportowego i prezesa. I jeszcze to twierdzi Borek, bądźmy poważni. odpowiedz

Ali - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Papaj: ty masz prace czy jeszcze w gimnazjum? wiesz po co sie zmienia prace? m. in. po to zeby lepiej zarabiac odpowiedz

L - 1 minutę temu, *.autocom.pl @Papaj: a po co pilkarzy, trenerzy przechodza np do Manchesteru czy Barcelony? Nie chca grac w swoich malych klubach i miec spokoj? Szok normalnie. odpowiedz

